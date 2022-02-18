港府计划 全港750万人下月初每周强制检测

香港疫情持续严峻，昨天新增6116起确诊个案，再创单日新高。港府将按香港人身份证编号划分检测日期，计划在一周内完成750万人的检测，并连续检测三周，即每天检测100多万人，每人将接受检测三次。

香港第五波疫情至今仍未有缓和迹象，港府计划在下月初为全港750万市民进行三次全民强制检测，以控制疫情蔓延。但社会各界对有关计划的成效有不同看法。

香港疫情持续严峻，昨天（2月17日）新增6116起确诊个案，再创疫情爆发以来的单日新高，另有约6300起初步确诊个案。从今年1月至今，香港已有1万6600起确诊个案，超越过去两年疫情的总和，港府形容形势非常严峻。

综合多家港媒报道，由于确诊数字连日暴增，港府将按香港人身份证编号划分检测日期，计划在一周内完成750万人的检测，并连续检测三周，即每天检测100多万人，每人将接受三次检测。

港府目标是在3月底将多数患者送往隔离处

初步方案是拟在香港设立100个检测点，每天最少工作14小时。市民只要依时去指定地点检测，应可做到如同办理身份证一般快的效果。当局的目标是在3月底将全港绝大多数冠病患者送往隔离处，避免香港进入全面封城的困境。

由于涉及大量采样工作，报道称港府初步倾向请求大陆政府派员来港协助采样，同时把样本送到深圳即日化验。

检测是强制性，但民众不必围封禁足。未按照规定进行检测者，将会面临罚款1万港币（1721新元），以及可能会面临包括无法申请或更换车牌、无法申请实名制下的手机号码等情况。

香港特首林郑月娥昨天证实，若香港的检测能力大幅提升，全民检测将是一个考虑方案。她说：“我相信中央积极回应我们的要求（增加检测能力）后，有了这个能力后，一个全港性、全民病毒检测，是我们一个正考虑的方案。”

香港建制派政党普遍欢迎当局计划进行全民强制检测。民建联的立法会议员陈恒镔表示，眼下香港疫情严峻，市民都希望政府可以尽快实施新措施以阻止疫情恶化。香港在大湾区城市支援下，将可以加快检测进度，尽快找出隐形患者。

行政会议成员、立法会议员叶刘淑仪也认为，目前香港有1万多名感染者无法到医院治理，而且每天都有几千人确诊，形势非常危急，是时候采取全民检测等更严厉的手段，“香港已变成第三世界，一定要用更强硬手段终止它，不然香港就会沦亡。”

香港大学感染及传染病中心总监何栢良认为，全民检测成效的关键是要尽快完成，但当局若按身份证号码推行全民强制核酸检测，由采样至有检测结果可能需要三至四日，甚至一星期。

他建议当局以快速抗原测试为主体，动员10万人在短时间为全港市民强制做快速抗原检测，相信即日或两日就能够完成全民检测，即时知道结果。

香港中国经济文化发展促进会研究员伍俊飞接受《联合早报》访问时则认为，除了全民强制检测，港府更应该向中央求救，在最短时间内增建方舱医院，把所有轻症患者集中治疗，防止病毒进一步扩散。

伍俊飞解释，目前香港有近两万名确诊感染者，加上隐形患者，估计约有2万5000人。但公立医院、隔离设施床位已经爆满，很多确诊病人要回家等候入院。“香港人口稠密，高楼大厦林立，居住环境狭窄，这些人居家抗疫容易传播病毒。只有设立更多隔离设施，才能控制疫情蔓延。”

他批评港府现在连确诊者都无法处理，若集中精力进行全民检测，是没有抓住问题重点，“届时全民检测发现更多感染个案，但又没有隔离设施医治病人，社会的怨气会更大。”