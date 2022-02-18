习近平和马克龙通话时呼吁 通过对话协商寻求解决乌克兰问题

中法元首在欧盟针对乌克兰局势召开紧急会议前夕通话，受访学者认为，中国希望表明立场，与乌克兰问题保持距离。

乌克兰局势再现升温势头，中国国家主席习近平和法国总统马克龙前天（16日）通话时，敦促各方“坚持政治解决的大方向”，通过对话协商全面解决问题。马克龙则对新疆情况表示关切，并呼吁中国解除对立陶宛的施压行动。

中法元首在欧盟针对乌克兰局势召开紧急会议前夕通话，受访学者认为，中国希望表明立场，与乌克兰问题保持距离。

中欧关系过去一年来摩擦点增多，根据中国国外交部新闻稿，习近平在通话中强调，中欧应“秉持正确相互认知”，坚持相互尊重、对话合作、互利共赢。根据法国爱丽舍宫声明，马克龙呼吁欧盟和中国“涵盖所有议题”密切对话，包括共同目标和分歧点，并迈向“更互惠地重新平衡中欧关系”。

法国是今年上半年的欧盟轮值主席国，在习近平和马克龙开年来的首次通话中，乌克兰的紧张局势成为焦点之一。

欧盟对俄罗斯在乌克兰边境的军事部署保持高度警惕，中国会否支持俄罗斯采取军事行动的问题，持续受到外界关注。

马克龙强调尊重乌克兰主权和领土完整重要性

习近平向马克龙阐明中国支持“政治解决”的立场，呼吁各方充分利用包括诺曼底模式调解机制在内的多边平台，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决；间接驳斥了外界有关中国支持俄罗斯军事行动的议论。

马克龙则向习近平强调尊重乌克兰主权和领土完整的重要性。

中国人民大学欧盟让—莫内讲席教授、欧盟研究中心主任王义桅接受《联合早报》访问时分析，欧盟可能感觉在自身的安全问题上做不了主，甚至被边缘化，因此着急地寻求在乌克兰问题上立场一致的伙伴，并希望中国作为联合国安理会常任理事国，以及俄罗斯全面战略协作伙伴，能发挥更积极的作用。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯认为，中国的态度很明确——中国并不是涉事方，也希望与乌克兰问题保持一定的距离。

他说，乌克兰问题短期内不会影响中欧关系，但如果矛盾激化，或上升至联合国安理会的层面，中国就可能面对进一步明确表态和选边的压力。

中国政府去年在3月因新疆问题对欧盟机构及民意代表实施反制裁，欧洲议会5月以此为由正式冻结中欧投资协定。欧盟上月也针对立陶宛问题向世贸组织提告中国对立陶宛实施歧视性贸易政策。

中国外交部文告中对新疆和立陶宛事件只字未提。文中提到，习近平呼吁中欧双方“推动中欧关系得到新发展”，包括推动中欧领导人会晤成功举行，共同办好新一轮战略、经贸、绿色、数字、人文高层对话，以及推进中欧投资协定批准生效进程。

法国爱丽舍宫声明则写道，马克龙点名立陶宛、新疆和伊朗核武问题，但没有提及中欧投资协定。

根据声明，马克龙呼吁中国“解除对立陶宛的制裁”，并通过对话处理立陶宛争议。他也重申法国和欧洲国家对中国遵守国际劳工组织基本公约，尤其是强迫劳动相关条例的期待，并对新疆的情况表示关切。

马克龙和习近平也针对伊朗问题交换意见，并同意继续加强合作，推动维也纳会谈达成协议，确保伊朗全面遵守其核义务。

吴心伯研判，中欧关系中的热点课题短期内难以化解，但法国作为立场较中立的欧盟国家，相信会在任期内尽可能推进中欧的经济合作，中欧关系下来一年可能在经济领域出现局部缓和。

（记者是《联合早报》北京特派员）