习近平稳疫情“压倒一切”令下 香港特首选举延至5月

林郑月娥昨天傍晚召开记者会宣布，由于第五波冠病疫情急剧恶化，严重超出特区政府在抗疫链各个环节的负荷，行政会议昨天召开特别会议，将特首选举推迟两个月至5月8日。

中国国家主席习近平下令香港特区政府把稳控疫情作为“压倒一切”的任务之后，港府昨天（2月18日）宣布将原定下个月27日举行的行政长官选举，押后至5月8日举行。

林郑：押后特首选举符合实际情况与公众利益

据港府的新闻稿，特首林郑月娥昨天傍晚召开记者会宣布，由于第五波冠病疫情急剧恶化，严重超出特区政府在抗疫链各个环节的负荷，行政会议昨天召开特别会议，引用《紧急情况规例条例》将特首选举推迟两个月至5月8日；提名期也相应从原定的2月20日，推迟至4月3日开始、4月16日结束。

林郑月娥形容，押后特首选举是“艰难的决定”，但此举符合香港实际情况及公众利益。

她解释说，如期举办选举将带来公共卫生风险；在社交距离限制下，候选人无法正常进行选举工作，包括与选委成员会面、争取提名及支持、向公众介绍政纲、与传媒互动等都将受影响。她说，这将削弱选举的公平公正公开，并影响新一届行政长官选后的认受性。

林郑月娥表示，上述决定“符合国家主席习近平重要指示精神，即把稳控疫情作为压倒一切的任务”。中国国务院港澳事务办公室昨日也发声明，支持香港从“大局”出发。

林郑本月8日被媒体问到特首选举会否押后时曾回应称，看不到有需要押后选举，并强调这只是一场规模很小的选举。

到了本周，习近平日直接对香港下达指示，明确要求特区政府要把稳控疫情作为“当前压倒一切的任务”“动员一切可以动员的力量和资源”“采取一切必要的措施”“确保香港市民的生命安全和身体健康”“确保香港社会大局稳定”。

因为临近选期却迟迟没有具分量的人士宣布参选，各界早前已普遍预测特首选举会延后举行。《联合早报》此前也引述消息人士指，选举很可能押后，因为严峻疫情下参选人将难以展开选举工程，市民也会批评参选人不接地气。

正思香港顾问公司总裁陈少波昨天接受《联合早报》采访时说，香港疫情至今尚未达到顶峰，再加上连日出现儿童死亡病例、老人等不到医院床位等问题，社会备受打击，难以聚焦选举。

他认为：“目前香港社会的集中力还在疫情上，任何参选人在这个节点讨论、宣传个人或团队政纲，都不合适；如果反其道而行，很可能会被反噬。因此现在推迟特首选举是明智之举。”

港府明确将选举推迟至5月，则显示有一定的把握在此之前控制疫情。

陈少波分析，中国大陆有一套非常有效的抗疫机制，也有足够的物资。习近平强调要“动员一切可以动员的力量和资源”协助香港抗疫之后，各界力量已经调动起来，包括近日多家企业向香港捐赠物资和抗疫款项等。

他说：“香港并非缺乏资源，而是缺少领导力，应该有一个指挥中心。”

港媒前天报道，香港将在下月初进行全员强制检测。陈少波也认为这是疫情可控的迹象：“早前林郑似乎认为全员检测是办不到的事情，但近期她已经松口了。只要能找到病毒的源头，相信疫情很快能得到控制。”