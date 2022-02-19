冠病疫情恶化病床不足 港病患严寒露宿医院外等候 引发社会不满吁当局解决问题

近来香港冠病确诊人数大幅增加，大批患者由于公共医院病床不足，被逼在严寒天气下露宿医院门外等候入院。社会各界人士纷纷批评这种情况不能接受，要求当局调配资源解决。

香港行政长官林郑月娥昨晚回应称，过去几天有几家公立医院都有候诊的长者要在医院外帐篷等入院，非常不应该也不能够接受，情况令人心痛。

她指出，如果已送往医院的长者，需要第一时间安排他们在室内分流治疗。另外，也可以找社区中心或非政府机构的大堂让长者暂时等待。

昨新增3629起确诊病例

香港第五波疫情持续严峻，昨天新增3629起确诊病例，除了两起输入病例，其余均为本地传染。初步阳性个案则有约7600起。

据“香港01”报道，截至前天，香港累计一共有3万7071人曾对病毒呈阳性，连同昨天的确诊及初阳个案，即有近5万起染疫病例。翻查武汉官方公布的最新数据，该市累计共5万零471起确诊病例，香港染疫人数已直迫武汉。

随着疫情不断恶化，香港公立医疗体系近日已经不胜负荷，多家公立医院的病房入住率皆爆满。连日来许多患者要在医院门外的露天位置等候入院，包括不少长者。由于近日香港气温寒冷，间中还下起微雨，不少人苦不堪言。

在深水埗区的明爱医院，昨天下午仍有约百名患者在急症室门外等候。从电视新闻画面所见，有母亲抱着小孩，也有不少卧床的长者用多层被铺和衣物包着身体保暖。院方则在等候区内摆放了数部暖炉，周围加设隔板，拉起铝箔纸，为病人挡风保暖。

中国全国人大常委谭耀宗表示，以上恶劣情况不可接受，并指未来几日天气转冷，特区政府要立即处理医院外病人轮候的情况，提议征用湾仔会展中心安置患者。

香港大学感染及传染病中心总监何栢良也认为，香港气温在未来24小时急剧转冷，必须在短时间内将户外病人转至室内。他建议公立医院将冠病病人及非冠病患者分开，安置更多冠病病人到病房，甚至是医院大堂及走廊。

与此同时，港府也应该要求香港大学、中文大学医学院及私家医院，汇报目前有多少张儿童及成人病床空缺，将非传染性病人转移至私家医院，相信他们的医护人员能够应付。

何栢良表示，公立医院也要安排病情稳定的冠病患者，在未来24小时“井喷式”出院，尽量转到社区隔离设施；非冠病患者则改由日间护理中心或社区护士跟进。

中国大陆派出多名检测技术人员和两辆流动核酸检测车到香港，以提升香港卫生当局的检测能力。图为昨天停泊在马鞍山体育馆“火眼实验室”外的移动P2＋核酸检测车。据了解，核酸检测车具备每日检测2万人份样本的能力，可极大满足疫情防控常态化下大规模核酸筛查的需求。（香港中通社）

港民间智库批当局没有完整应对疫情方案

香港医院管理局总行政经理何婉霞昨天在每日疫情汇报记者会上回应时承认，目前很多医院室外仍有病人等候，局方会陆续腾空室内的地方，转为病人等候区，包括员工后勤用的地方及走廊等，目标是在昨天之内安排所有病人移入室内。

香港民间智库“香江智汇”会长周伯展医生接受《联合早报》访问时认为，过去两年香港经历了四波疫情，但当局似乎没有一套完整的应对疫情方案，以致近日方寸大乱。许多港人的怨气越来越大，事件已对港府管治威信带来极大的负面影响。

周伯展指出，香港一直自诩是国际大都市，医疗水平世界一流，但事件经电视和图片传到世界各地，已沦为国际笑话。如今之计，港府应该召集更多医生和护士加入抗疫队伍。“当局也应该在最短时间内找到一些空置地方如体育馆和邮轮，逐步安排适合的病人到这些设施治疗。”