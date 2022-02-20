港学者：从美在俄乌问题上反应推断 美国出兵介入台海危机可能性为零

香港城市大学法学院教授王江雨指出，即使地缘政治上对美国这么重要的乌克兰，美国也清楚表明不会（为乌）出兵。由此研判，一旦台海发生战事，美国会提供军事援助、进行武器共享，但直接出兵的可能性为零。

乌克兰紧张局势持续，香港城市大学法学院教授王江雨分析，从美国在乌克兰问题上的反应推断，华盛顿在发生台海危机时，出兵介入的可能性为零。

“今日乌克兰、明日台湾”的说法，在乌克兰局势升温后不断在舆论中出现。王江雨昨天在一场线上讲座中指出，虽然中国在乌克兰危机中只是旁观者，并没有直接的地缘政治和经济利益，但这场危机因为在台湾问题上造成的心理预期，与中国间接相关。

王江雨指出，乌克兰在地缘政治上，对美国的重要性高于台湾，美国非常大方地向乌克兰提供军事援助，希望乌克兰能脱离俄罗斯，成为制约莫斯科的一颗重要棋子；美国在心理上也把乌克兰当成北约成员国来对待，但台湾并没有这样的地位。

他说：“可就算是地缘政治上这么重要的乌克兰，美国也清楚表明，不会（为乌克兰）出兵。”

由此研判，王江雨认为，一旦台海发生战事，美国会提供军事援助、进行武器共享，但美国直接出兵的可能性为零。

俄乌关系恶化后，美国学界警告，北京可能与莫斯科联手，分头进军乌克兰和台湾，让美国面对“蜡烛两头烧”的局面。

针对乌克兰危机是否会成为北京解决台湾问题的窗口期，王江雨在回答与会者的提问时分析，北京对解决台湾问题有自己的步骤和时间表，会考虑战争成本、内部治理和国际反应，北京不会在这个问题上投机。

他说，外部事件是北京的考量因素，但不是决定性因素，即便现在有一个窗口期，对北京而言问题不是两岸统一，而是统一之后产生的种种治理问题要如何解决。

主题为“以规则为基础的国际秩序——浅谈乌克兰危机中的中美俄欧四方演义”的讲座，由北京大学新加坡校友会主办。

乌克兰危机对国际格局影响深远

王江雨也在讲座中，阐述乌克兰危机对国际格局的影响。他指出，乌克兰危机涉及俄美欧关系，也牵涉中美俄关系，是冷战之后影响最深远的地缘政治事件之一。

乌克兰的局势目前扑朔迷离，俄罗斯在俄乌边境陈兵10万，但强调无意开战，并在本月15日宣称开始从乌克兰边界撤离一部分军队。美国则不断强调，有情报显示，俄罗斯近期可能大举入侵乌克兰。

对于乌克兰局势，王江雨判断，战争的窗口其实已经不大，接下来要留意的是在天气变暖前，俄军和乌军是否采取行动，原因是最可能发生战争的乌克兰东部地区，一到春天会是一片泥泞，不利于坦克部队作战。

但王江雨指出：“无论以何种方式解决，都会对未来的国际秩序和格局产生长远的影响。”

他认为，乌克兰问题基本上表明，俄罗斯与美国是不可能真正走到一起的，而这一点对中国非常重要。他说，如果俄罗斯被划为西方的一部分，在目前中国与西方的关系下，中国将面临非常凶险的局面。

此外，因为乌克兰事件，中俄在彼此的利益关切上进一步相互呼应。王江雨说，中国在乌克兰问题上表现的态度前所未有的明晰，表明反对北约东扩；俄罗斯也投桃报李，在台湾问题上支持中国立场，“是美国促使中俄互动关系的形成”。

俄罗斯总统普京本月4在北京与中国国家主席习近平会晤，中俄随后发表联合声明，双方重申相互坚定支持彼此核心利益、国家主权和领土完整，反对外部势力干涉两国内政。

声明称，俄方重申恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的“台独”；双方反对北约继续扩张，呼吁北约摒弃冷战时期意识形态。

王江雨认为，中俄之间目前没有根本的利益冲突，在经济上也不存在竞争，作为两个相邻的核大国，中俄除了友好没有其他替代选择。

（记者是《联合早报》北京特派员）