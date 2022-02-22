下令查处冬奥选手黄郁婷 苏贞昌：行为极其不当

台湾竞速滑冰选手黄郁婷穿中国大陆队服的风波在冬奥后继续延烧，行政院长苏贞昌下令教育部体育署调查和处分，昨天（2月21日）重申黄郁婷行为极其不当。受访学者研判，民进党政府立场转硬，是为安抚亲绿网民和派系，但最后很可能查无罪证，而不了了之。

33岁的黄郁婷1月23日在个人Instagram上传身穿大陆队服在美国训练的视频，引起网民炮轰。她删除视频后在面簿解释，衣服是大陆好友所赠，并表示运动“没有国籍之分”，却引起更多网民反弹并呼吁她退赛。

台湾教育部体育署当时表示黄郁婷已解释并道歉，继续让她参赛，并照样安排她在2月4日北京冬奥开幕式担任入场旗手。

不料她2月7日赛后接受《北京日报》采访时表示，被观众热情感动，“就像在主场作战一样”，再次惹怒台湾网民。

行政院长苏贞昌上周六下令教育部体育署调查黄郁婷的不当言行，并做出适当处分。台湾总统府随后也表示支持行政院的行动。

黄郁婷隔天关闭面簿和微博帐号，她早前也考虑在冬奥会后退休。她在这次冬奥会没有取得任何奖牌。

苏贞昌强调 国手代表国家有责任

针对府院同调在冬奥后开铡，蓝营批评在赛前没有明确指引，却搞秋后算账，是“不教而杀”，是鸡肠鸟肚的小动作。

苏贞昌昨早出席活动时受访再强调，“国手代表国家有责任”，黄郁婷行为极其不当。

政治大学外交系副教授黄奎博受访时向《联合早报》指出，民进党政府起初顶住各方压力，让黄郁婷照样当入场旗手；但没想到反弹情绪继续发酵和延烧，亲绿网民和派系力量一直不谅解。

黄奎博认为，府院立场转硬，相信是为了安抚亲绿的不满情绪，但不排除调查到最后宣告查无罪证，事情就到此结束，至少民进党和苏贞昌已宣示严正办理，“对铁杆深绿的人就有交代了”。

据《联合报》报道，体育署已着手调查，但黄郁婷正备战3月在挪威与荷兰的世界杯赛事，中华奥林匹克委员会（简称中华奥会）代表团总领队陈士魁说，检讨会议预计4月才召开，到时再决定是否惩处与如何惩处。

据了解，运动员在社交媒体发言，或穿其他国家队服，并没有列在台湾代表团员手册规范中，现阶段若要处分，恐怕并无法规可循。

中华奥会委员洪奇昌：没必要用太政治化词语

台湾本来宣布不参加冬奥开幕式，过后在国际奥会要求下全力配合，以中华台北的名义参加冬奥开幕式。民进党创党元老、台湾产经建研社理事长洪奇昌向《联合早报》点评，台湾政府“基本上是递出了善意的橄榄枝”。

他认为，蔡英文总统上任六年来，在两岸议题上“很稳健、不冒进、克制”，同时适度释出善意。

但针对黄郁婷风波，也是中华奥会委员的洪奇昌表示，没必要用“太过政治化的词语”，毕竟政治和两岸课题不是黄郁婷的专业。

“希望各方能从同理心的角度，去体会黄郁婷是一个年轻运动员，希望运动选手在这件事上，有更多学习和成长的空间。也希望教育部和体育署尽快处理，快点完成对这件事的调查和了解。”

（记者是《联合早报》台北特派员）