江苏通报八孩女杨庆侠是小花梅 17公职人员遭撤职免职

生活在江苏徐州市丰县的杨庆侠被铁链囚禁在破屋内，且前后生养了八个小孩，上月底在网上曝光，网民怀疑她遭拐卖且明显受虐。徐州市先后发布四次前后矛盾的调查报告，更引质疑。江苏省委省政府上周四就此案成立调查组，昨天通报调查情况，针对网民质疑之处也有部分回应。

江苏省官方昨天（2月23日）发布“丰县生育八孩女子”最新调查通报，认定主角“杨某侠”（杨庆侠）即为来自云南的“小花梅”，并非失踪的四川女子李莹。徐州丰县县委书记、县长等17名公职人员则遭撤职、免职等处分。学者分析，本案凸显地方基层未能落实执法，而舆论是否能推动正在修订的《妇女权益保障法》进一步完善，值得注意。

生活在江苏徐州市丰县的杨女被铁链囚禁在破屋内，且前后生养了八个小孩，上月底在网上曝光，网民怀疑她遭拐卖且明显受虐。徐州市先后发布四次前后矛盾的调查报告，更引质疑。

中共江苏省委省政府上周四（17日）宣布就此案成立调查组，昨天通报调查情况，针对网民质疑之处也有部分回应。相较于徐州方面先前的四次通报，中国网络舆论对这次江苏省的调查结果较为信任。

据央视新闻报道，针对杨女真实身份，通报表示，综合DNA检验比对、查阅户籍底册和调查走访，认定杨女就是来自云南省福贡县的“小花梅”。杨女与四川失踪女子李莹的母亲进行了DNA检验比对，排除生物学亲子关系。

根据通报，杨女1998年初随同乡桑姓女子到江苏省东海县，被桑女夫妇以人民币5000元卖给当地徐姓男子，但生活了三四个月后，杨女便不知去向。

之后，河南省夏邑县的潭姓夫妇在经营的饭店内发现杨女，将她卖给在附近工地务工、来自江苏丰县的两名霍姓人士，两人将她带回家乡，经当地刘姓男子介绍，同年6月又把她转卖给其现任“丈夫”董志民的父亲。

通报也证实，杨女与董志民共生育八名子女，均为亲生子女。通报并指基层计生工作人员负有失管失察责任。

通报还表示，杨女经鉴定患有精神分裂症以及重度慢性牙周炎，导致牙齿松动脱落，未发现外伤致牙齿缺失的客观证据。

针对“董某民、杨某侠结婚证照片上的女子与杨某侠不是同一人”的问题，调查指出，经公安部物证鉴定中心2月22日人像鉴定，最终认定为同一人。

根据通报，丰县县委书记娄海和副书记、县长郑春伟被指“存在形式主义、官僚主义”，失职失责，未认真组织核查事实，批准发布信息不实的情况通报，双双下台。据微信公众号“无线徐州”昨天发布消息，中共江苏省委决定，徐州市副市长王维峰任丰县县委书记。另有15名丰县现、前任官员、工作人员受处分，他们分别涉及的问题包括对管辖范围内存在的虐待行为失管失察、对精神障碍患者排查救助工作组织落实不力、违规办理婚姻登记与变更结婚证登记时间、对严重超生问题隐瞒不报与放任不管等等。

董志民则因对杨女实施虐待行为情节恶劣，被检方以涉嫌虐待罪依法批准逮捕，警方还将对其涉嫌收买被拐卖妇女等开展侦查。其余八名涉及拐卖的嫌犯则分别受到批捕与刑事拘留，以待后续调查。

《环球时报》前总编辑胡锡进昨天发文称“形式主义和官僚主义是很可能带给公职人员顶级厄运的，这是铁链女案发酵至此传递出的最强烈信号之一”。网上也有不少人要求进一步调查徐州其他拐卖案的状况。

学者：显示乡村执法不彰

北京航空航天大学公共管理学院教授任建明接受《联合早报》访问时分析，这起案件恐怕不会是个案，因此“很重要的就是要问责”，才能让每个官员都意识到，失职、渎职是有责任的。

台湾世新大学性别研究所副教授伍维婷则对《联合早报》表示，这起案件显示中国大陆“一胎化”政策所造成的性别失衡，以及乡村执法不彰，能否促成中国大陆《妇女权益保障法》进一步修订完善，将拐卖人口的刑责加重，落实妇女保护则值得关注。