港预算案预留540亿港元抗疫 并派发消费券等惠民措施

香港疫情愈趋严峻，特区政府决定在新一年度《财政预算案》预留逾540亿元（港元，下同，93亿新元）抗疫，并推出多项惠民纾困措施，包括每人派发1万元消费券。

自从2020年初疫情暴发以来，港府在过去两年的《财政预算案》皆有大“派糖”。面对近来新一波疫情越来越恶劣，财政司司长陈茂波昨天（2月23日）宣读最新一份《财政预算案》时，一如外界所料提出一系列逆周期措施，总承担额超过1700亿元，预料连同基建和其他开支的增加，可以为香港经济提供约三个百分点的提振作用。

其中，新预算案将预留540亿抗疫，加大检测力量、买防疫物资、增购疫苗、兴建抗疫设施等。

当局也会推出新一轮消费券计划，向每名18岁或以上符合资格的香港永久居民及新来港人士，分期发放总额1万元电子消费券，预计可惠及约660万人。

其他惠民措施还包括宽减薪俸税最多1万元，宽减住宅物业差饷最多5000元，综援、高龄津贴、长者生活津贴、伤残津贴多发放半个月金额，补贴1000元电费，为2023年高考考生代缴考试费，住宅租金开支扣税最多10万元等。

为了支持中小企度过经济低潮，新预算案宣布当局将立法实施“暂缓追租”。指定行业租户一旦拖欠租金，业主不可以采取封舖等法律行动。有关措施为期三个月，有需要可再延长三个月。

但在“派糖”的同时，港府也公布一系列开源节流措施，包括在22／23年度维持冻结公务员人手；以及考虑由2024／25课税年度开始向大型跨国企业集团征收本地最低补足税，粗略估算补足税每年涉及150亿港元。

陈茂波表示，随着各项措施成效体现，加上香港在“一国两制”下的深厚底蕴，今年度原先预计继续出现的综合赤字，扭转为综合盈余。财政储备预期会在本届政府届满时，维持约9400亿元，并于中期预测的五年期间逐步重回1万亿元以上。

陈茂波在结语部分一如以往发表感言，指香港正处于抗疫路上最困难的时刻，面对巨大挑战；但香港有强大的力量和支援，只要团结一致定能战胜疫情。他形容，在中华民族复兴的大局中，香港有独特而无可替代的角色，“一国两制”下的香港前景亮丽，“中国梦”里有“香港梦”。

陈茂波未回应是否参选特首

今年的预算案，也是陈茂波任期内最后一份《财政预算案》。陈茂波昨午出席记者会时，至少三次被记者问及参选特首意向；但他并未回应，只表示近日集中精神在抗疫工作。

香港建制派政党普遍认同《财政预算案》的纾困措施，尤其是发放1万元消费券回应了市民诉求。但也有一些市民批评预算案对基层的支援不足，电子消费券也不及现金方便。

香港迈臻研究所总监宋立功接受《联合早报》访问时认为，眼下香港正遭受史无前例的疫情困扰，今年的《财政预算案》加大力度在不同领域支援市民和企业抗疫，当中最大的亮点是每人派发1万元，“疫情下人人自危，大家都很开心口袋里多了钱”。

宋立功表示，港府一向被批评目光短浅，但新财政预算案表明会拨款增加医疗人员，以及增拨资源强化创新科技领域。他说：“这些措施说明港府除了应对疫情危机，也有为香港经济的增长点找出路，这对香港未来的发展很重要。”

宋立功指出，整体而言，今年财政预算案做得不错，为陈茂波赢得不少掌声，不排除他会参选下一届特首。

毕马威会计师事务所中国税务总监魏永豪则认为，港府因为推出纾困措施而产生短期财政赤字可以接受，因为目前政府的财政储备仍然稳健，预料今年库房仍有9000亿元财政储备，而纾困措施支出只占约20%。

他指出，去年港府首次派发5000元消费券后，相关月份的经济数据有明显增长。预料今年派发金额加码至1万元后，香港能够保持经济增长。