订立紧急条规应对人手短缺 香港准中国大陆医护人员在港免照执业

（香港综合讯）香港特区政府前天（2月23日）订立一条紧急情况规例，豁免中国大陆医护人员在港持牌、注册等法定执业要求，为北京有效迅速地支援香港抗疫提供法律基础，以便灵活善用大陆资源，在短时间内提升当地疫情防控能力。

港府：疫情已超出防控能力

港府新闻网昨天发布的公报称，香港新增确诊病例将继续以几何级数上升，超出港府的疫情防控能力范围。当地医疗系统、人力资源、抗疫设备及物资等很快将不敷应付。港府因此根据《紧急情况规例条例》订立《紧急情况（豁免法定规定）（2019年冠状病毒病）规例》作出上述豁免。

《规例》赋权香港政务司司长可为预防、抵御、阻延或以其他方式控制指明疾病的个案或传播，或治疗感染指明疾病的病人，以书面方式批予豁免，容许相关人员或项目无须符合成文法则的若干规定。

综合《星岛日报》《明报》、香港01和路透社报道，香港过去几十年都以最严格的标准发放医生执照，以保持其公共卫生系统的高水平。在此之前，中国大陆医护人员若未通过香港执业考试，将不被允许在当地工作，有关豁免该要求的讨论一直存有争议，有香港医界工会认为陆港两地有文化差异，应善用本地人手。

不过，香港食物及卫生局局长陈肇始去年9月说，香港面临严重的医生短缺问题，并会长期持续。香港于去年10月通过修例草案，允许特别认定的海外医院院校名单毕业的医科生免试执业，但有关修例一度受到香港本地医生的反对。

香港医管局主席范鸿龄上周二（15日）接受凤凰卫视专访时表示，暂时不需要大陆医护人员赴港协助，如果情况恶化到危急时刻，会再提出请求。

但随着疫情恶化，超过800名医管局员工相继感染，当地公立医院人手严重不足。有医护人员上周在社交平台透露，夜班期间只有两名护士照顾120名确诊病人。

范鸿龄本周一（21日）接受大陆央视新闻节目访谈时明确表示，希望大陆可以抽调医生和护士赴港支援，否则香港为抗疫建的新医疗设施也没有医护人员到那儿工作。

香港昨天新增8798起确诊病例，其中仅三例为输入病例，其余均为本土病例，当局并收到1万7269起呈报病例。食卫局副局长徐德义说，截至前天，第五波疫情确诊病例已累计至6万起，根据香港大学统计，病例增长率已达3.3。

香港疫苗通行证昨日起生效，12岁或以上的市民须至少接种一剂冠病疫苗，才能进入餐厅、商场等场所，政府同时收紧用餐人数至每桌两人。餐饮联业协会会长黄家和估计，4月20日前，全港1万7000家餐厅中，或有三成会暂停营业。

黄家和说，至今约有2000家餐厅要暂停营业，预计数字会持续上升。政府未收紧措施前，生意额已跌至平常两至三成，预计接下来生意额会再进一步下跌。