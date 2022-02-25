预算案会否助力陈茂波竞选港特首胜算 学者政界看法不一

被视为香港下届特首热门人选之一的财政司司长陈茂波，在任内最后一份《财政预算案》向市民大“派糖”，民意支持度明显上升。不过，学者政界对该份预算案会否增加陈茂波出任下任特首的胜算，却持不同看法。

陈茂波前天宣读新一年度《财政预算案》时，表示会推出1700亿（港元，下同，约295亿新元）逆周期措施，包括向每名符合资格的港人派发1万元电子消费券。香港民意研究所即日以电话访问及网上调查，录得917个成功个案。调查结果显示，去除不清楚预算案内容的受访者后，42%受访港人表示满意今年的预算案，创下2015年有纪录以来新高；只有27%受访者不满意预算案。

至于陈茂波的民望，相比今年1月初，其支持度评分在前天发表预算案后有所改善，最新评分为47.6分，明显上升5.3分；而其支持率为36%，反对率为30%，民望净值为正六个百分点，当中民望净值及评分皆创下陈茂波2017年上任以来的最高。

香港原本于下月27日举行新一届特首选举，但特首林郑月娥早前以疫情严峻为由，宣布特首选举押后一个半月至5月8日举行。

一般相信，林郑月娥、香港前任特首梁振英、陈茂波、现任政务司司长李家和港交所前行政总裁李小加等，皆是下任特首的人选。不过，林郑月娥日前在记者会上表示，自己的任期已到尾声，但会继续处理抗疫工作，被外界解读为她可能不会争取连任。

香港网媒“香港01”昨天引述建制派人士称，陈茂波在今年的《财政预算案》会“有分加”，因为平衡了防疫抗疫、利民纾困，也有若干“惊喜”措施，在目前疫情极为严峻之下，已算妥善照顾了各方面，而引入差饷累进制、主张“能者多付”，客观上打击了豪宅收租者，有“共同富裕”的意义。

不过，全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，对中国中央政府而言，最新一份《财政预算案》算是合格，中央当然希望香港尽快融入国家发展大局、落实“十四五规划”，但香港当务之急是抗疫，“连通关都通不到，讲大湾区也是不切实际”，难以断言这一份《预算案》对陈茂波参选特首会否加分。

香港立法会议员邓飞接受《联合早报》访问时也认为，社会大众对今年《财政预算案》的评价，和陈茂波能否出任特首并没有太大关联。参与投票选出特首的1500名选委不会因为陈茂波在财预算中提出一些惠民措施就投票给他，而中央政府目前集中精力协助香港抗疫，也未必有特首人选的最后决定。

邓飞指出，和其他特首热门人选相比，陈茂波最大的优势是担任财政司司长多年，熟悉港府内部运作。香港经过疫情重挫后，在未来一段日子需要熟悉经济和民生的人士出任特首，陈茂波是理想人选。不过，陈茂波以前在商界只是从事会计业，未必全面掌握商界各领域情况；而且他和建制派政党的关系不密切，这是他的劣势。

学者：陈茂波未来两个月应避免“扣分”

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时说，林郑月娥为人刚愎自用，不太听取其他意见。相对而言，陈茂波从善如流，愿意聆听别人意见，社会形象较讨好。目前来看，他应是有意参选特首。

陈伟强分析，陈茂波在今年的预算案中派发1万港元电子券，成功赢得社会掌声。他若有意参选，未来两个月的策略是不求有功，但求无过，避免“扣分”，“因为林郑抗疫不力，除非未来三个星期香港疫情大为改善，否则须被问责无法连任。而陈茂波只要和林郑保持距离，就有可能获得中央祝福。”