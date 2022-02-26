学者：两国关系蒙上更多不确定因素 乌克兰战事已成中美博弈新场域

白宫敦促中国“思考该站在历史的哪一边”，而中国则回应，一向按照事情的是非曲直决定立场和政策，一向站在和平正义一边，并回击：“中方做法同个别国家制造危机、转嫁危机、从危机中渔利的做法形成鲜明对比。”

华盛顿和北京过去两天隔空交锋，美国暗批中国与俄罗斯勾结，敦促中国在乌克兰问题上选边，中国则反指美国是危机的始作俑者。受访学者认为，乌克兰战事已成为中美博弈的又一个新场域，这将让中美关系更加复杂。

中国拒绝将莫斯科的军事行动称为“入侵”后，美国总统拜登前天不点名警告：“任何支持俄罗斯赤裸裸入侵乌克兰的国家，都会因为与之勾结而名声败坏。”

白宫发言人普萨基随后在记者会上敦促中国选边说：“对中国或任何国家而言，现在是思考该站在历史哪一边的时刻。”

对此，中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上强调，中国一向按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，一向站在和平正义一边。

他并不点名回击：“中方做法同个别国家制造危机、转嫁危机、从危机中渔利的做法形成鲜明对比。”

受访学者认为，虽然北京和华盛顿都不是这场危机的直接参与方，但中美围绕乌克兰战事的交锋已拉开序幕。

中国人民大学国际关系学院退休教授时殷弘受访时指出，美国决策者虽然还没有公开指责中国在背后支持俄罗斯，但美国希望中国能谴责俄罗斯入侵乌克兰，或通过自身的影响力对俄罗斯施压，要求其停止对乌克兰的军事行动。

乌克兰问题让中美关系蒙上更多不确定因素，有学者也担忧，中国的外交可能因此被绑架。

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》采访时直言：“乌克兰危机肯定会使中美关系变得更加复杂化。”

分析：西方制裁能否成功取决于中国

他分析，中国目前的立场是两边平衡，一方面要维护联合国的基本原则、反对战争，另一方面也没有直接批评俄罗斯对乌克兰的军事行动是“入侵”。“基于现在中俄特殊的关系，这是在有意拉开和美国、欧洲对俄罗斯态度的差异。”

朱锋认为，美国要全面深度制裁俄罗斯，甚至要把俄罗斯从世界经济中赶出去，但西方的制裁能否成功将取决于中国，这将让事态变得更复杂。

他说，过去12年中国都是俄罗斯最大的贸易伙伴。如果中国不跟从美国和欧洲对俄罗斯的制裁，美国将会加强对中国的制裁和打压。

中国在乌克兰问题上的立场被认为亲俄，外界也普遍预计，中国不会参与制裁俄罗斯。

德国墨卡托中国研究中心（MERICS）执行主任胡谧空（Mikko Huotari），昨天在驻华外国记者协会举办的一场讲座上形容，中国在尝试平衡相互冲突的目标，虽然没有为支持俄罗斯投下全部筹码，但明显没有在乌克兰问题上“骑墙”，立场显然是亲俄的。

为维护中俄战略协作关系中国愿承担形象代价

有观点认为，乌克兰问题可能让中国面对新的风险，即在西方被视为与俄罗斯站在同一阵营。

美国智库“德国马歇尔基金会”亚洲项目主任葛来仪向《洛杉矶时报》指出，乌克兰事件的一个可能结果是，世界会更清晰地划分为专制国家和民主国家，而中国无法从这样的一个世界中获益。

她说：“中国仍希望能和西方建立正常的关系，无论是研究合作或人员交流，中国都不希望被切断联系，或被视为与俄罗斯同处一个阵营。”

不过，时殷弘认为，中国对俄罗斯采取的行动还是有所保留。他说：“中国不会支持俄罗斯在乌克兰的军事行动，但为了维护中国认为至关重要的中俄战略协作伙伴关系，会为此承担一些形象上的代价。”

（记者是《联合早报》北京特派员）