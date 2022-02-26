台将参与经济制裁俄罗斯 吁各方和平理性解决争端

台湾政府昨天谴责俄罗斯片面展开军事行动侵害乌克兰主权，造成区域局势紧张，宣布参与国际社会对俄罗斯的经济制裁，也呼吁各方和平理性解决争端。

俄罗斯出兵乌克兰，美国前总统特朗普本月22日将乌克兰的问题归咎于现任总统拜登，并提及中国大陆国家主席习近平，示警“下一个就是台湾”。

台湾总统蔡英文昨天表示，台海局势和乌克兰本质不同，台湾有台湾海峡的天险，还有地缘战略的地位，军方防卫土地的意志和战力不断提升，以及友盟国家对区域安全高度关注及共同投入，有坚强信心维护台湾安全。

蔡英文昨天出席成功大学的高性能国家级船舰试验水槽动土典礼。她昨晚在面簿表示，“发展国机国造、国舰国造，一直是国防自主重要的一环”，从勇鹰高教机的首飞量产，再到塔江军舰、快速布雷艇的下水成军，都在向世界传达台湾自我防卫决心，“我们有能力也有信心，守护国家”。

台湾朝野和民间都热议“今日乌克兰、明日台湾”的可能性。国防部长邱国正昨天在立法院受访说，台乌地缘和地理环境等都不能完全比照，可以参考，更要密切注意对岸会不会产生连动，加以防范。

台湾外交部严厉谴责俄罗斯违反《联合国宪章》发动战争，以武力入侵乌克兰并强占乌国领土，并宣布将参与国际社会对俄罗斯的经济制裁。

在野的国民党主席朱立伦前晚在面簿表示，除了与国际社会共同谴责俄军破坏区域稳定的侵略行动，为乌克兰人民祈福，更强调要尽一切努力，避免台湾步上乌克兰的后尘。

他昨天受访指出，台湾要有自己的国防，不能单靠别人，整个区域和平要透过各种对话、交流，创造和平的环境；任何挑衅、透过对抗从中牟利都是不应该的。

学者：台湾在中美对抗下 若无长远规划将陷险境

政治大学俄罗斯研究所教授洪美兰昨天在台北论坛举行“俄乌危机面面观”讲座指出，乌克兰东部与俄罗斯经贸关系密切，但乌西及其首都基辅却与欧洲经贸密切，埋下内部分裂伏笔。但俄罗斯早已采取因应措施，和德国合作设置北溪二号天然气管道，使乌克兰丧失经贸价值，只剩地缘战略地位。

她认为，乌克兰给台湾的启示，是俄、德对自己国家发展都有长远规划。在国际强权争霸下，中小国家如乌克兰，只能在抗衡与扈从间摆荡，台湾在美国和中国大陆对抗下若无长远规划，将面临险境。