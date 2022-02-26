台海局势

台将参与经济制裁俄罗斯 吁各方和平理性解决争端

来自 / 联合早报

文 /
庄慧良

台北报道

发布 / 2022年2月26日 5:00 AM

蔡英文（前排左三）昨天上午前往台南成功大学出席高性能国家级船舰试验水槽动土典礼，并主持祝祷及开工动土仪式。（台湾总统府）
蔡英文（前排左三）昨天上午前往台南成功大学出席高性能国家级船舰试验水槽动土典礼，并主持祝祷及开工动土仪式。（台湾总统府）

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台湾政府昨天谴责俄罗斯片面展开军事行动侵害乌克兰主权，造成区域局势紧张，宣布参与国际社会对俄罗斯的经济制裁，也呼吁各方和平理性解决争端。

俄罗斯出兵乌克兰，美国前总统特朗普本月22日将乌克兰的问题归咎于现任总统拜登，并提及中国大陆国家主席习近平，示警“下一个就是台湾”。

台湾总统蔡英文昨天表示，台海局势和乌克兰本质不同，台湾有台湾海峡的天险，还有地缘战略的地位，军方防卫土地的意志和战力不断提升，以及友盟国家对区域安全高度关注及共同投入，有坚强信心维护台湾安全。

蔡英文昨天出席成功大学的高性能国家级船舰试验水槽动土典礼。她昨晚在面簿表示，“发展国机国造、国舰国造，一直是国防自主重要的一环”，从勇鹰高教机的首飞量产，再到塔江军舰、快速布雷艇的下水成军，都在向世界传达台湾自我防卫决心，“我们有能力也有信心，守护国家”。

台湾朝野和民间都热议“今日乌克兰、明日台湾”的可能性。国防部长邱国正昨天在立法院受访说，台乌地缘和地理环境等都不能完全比照，可以参考，更要密切注意对岸会不会产生连动，加以防范。

台湾外交部严厉谴责俄罗斯违反《联合国宪章》发动战争，以武力入侵乌克兰并强占乌国领土，并宣布将参与国际社会对俄罗斯的经济制裁。

在野的国民党主席朱立伦前晚在面簿表示，除了与国际社会共同谴责俄军破坏区域稳定的侵略行动，为乌克兰人民祈福，更强调要尽一切努力，避免台湾步上乌克兰的后尘。

他昨天受访指出，台湾要有自己的国防，不能单靠别人，整个区域和平要透过各种对话、交流，创造和平的环境；任何挑衅、透过对抗从中牟利都是不应该的。

学者：台湾在中美对抗下 若无长远规划将陷险境

政治大学俄罗斯研究所教授洪美兰昨天在台北论坛举行“俄乌危机面面观”讲座指出，乌克兰东部与俄罗斯经贸关系密切，但乌西及其首都基辅却与欧洲经贸密切，埋下内部分裂伏笔。但俄罗斯早已采取因应措施，和德国合作设置北溪二号天然气管道，使乌克兰丧失经贸价值，只剩地缘战略地位。

她认为，乌克兰给台湾的启示，是俄、德对自己国家发展都有长远规划。在国际强权争霸下，中小国家如乌克兰，只能在抗衡与扈从间摆荡，台湾在美国和中国大陆对抗下若无长远规划，将面临险境。

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