港新增1万7000余起冠病病例再写新高 传中国卫健委专家组组长梁万年 明天赴港坐镇协助抗疫

（香港综合讯）香港昨天通报新增1万7063起确诊病例，再次写下新高，另有66名患者离世。有消息称，中国卫健委专家组组长梁万年明天将赴港坐镇，成为历来赴港协助抗疫的最高国家级专家。

此前赴港的大陆专家主要来自广东省，而梁万年是中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长。世界卫生组织专家组去年2月到武汉进行病毒溯源调查时，中方组长正是梁万年。

综合《明报》、网媒香港01等报道，新增病例中，有六起属输入病例，其余为本土感染。新增病例中，92%感染奥密克戎变种病毒。离世的66名病患年龄介于19岁至101岁，

香港卫生署署长林文健说，第五波疫情至今，共有470家院舍出现感染病例，涉及1943名院友及超过600名员工，当中约70间院舍有超过10人染疫。

香港食物及卫生局局长陈肇始昨天说，这波疫情的规模前所未见，目前仍未到顶锋，确诊病例在不足两个月内几何式上升，为医疗系统带来史无前例的挑战。

床位紧张再放宽 确诊者出院准则

由于床位紧张，香港医管局再度放宽确诊者出院准则。从昨天起，医生若经临床判断病人已康复、病情稳定，以及居住情况合适，病患便可安排出院，但要居家隔离到确诊后或发病后第14天，才可离家自由活动。

医管局称，这是非常时期的非常做法，否则已没有办法再腾空病床。医管局从下周一（28日）起，也将陆续增加开设八个指定诊所。

港府昨天也宣布调整强制检测策略，部分地区围封强检居民改为做快速测试。陈肇始解释，目前资源紧绌，病例上升，在隔离设施不足下，要分流及分层治疗，以及重点围堵，在风险高的地方重点进行较多检测，部分地方则使用快速测试，当局将广发快测试剂由市民自行检测后上网登记。

目前死亡病例中 九成未接种疫苗

香港冠病疫苗临床事件评估专家委员会共同召集人孔繁毅昨天在电台节目上说，这波疫情可能在3月初或中旬见顶，届时每天或有2万至3万人确诊，死亡人数或再上升。

孔繁毅建议政府考虑强制民众接种冠病疫苗，尤其是针对年长者，以加快接种速度。他说，目前的死亡病例中，有九成未接种疫苗，尤其是安老院的年长者，并强调抵抗冠病的关键在于第三剂疫苗。