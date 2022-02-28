习近平：保障人权不力须严查追责

这是江苏徐州丰县“八孩母亲”案爆发近一个月后，中共最高领导人首次就保障中国妇女权益发声。受访分析人士说，这预示着该案可能尚未落幕，不排除未来还有官员落马。

中共总书记习近平强调，对一切在侵犯群众权益问题上漠然置之、不闻不问的现象，都必须严肃查处、坚决追责。他同时还要求发挥群团组织优势，促进妇女儿童等特定群体权益更有保障。

这是江苏徐州丰县“八孩母亲”案（也称“铁链女事件”）爆发近一个月后，中共最高领导人首次就保障中国妇女权益发声。受访分析人士说，这预示着该案可能尚未落幕，不排除未来还有官员落马。

分析人士也认为，这起案件一段时间以来受到全球多国媒体舆论广泛关注，冲击中国官方讲好中国人权故事所作的努力；中央最新表态旨在降低事件对中国国际形象的负面影响，同时也提醒各地在保障民众人权问题上不能敷衍了事。

中共政治局上周五（2月25日）举行集体学习活动，聚焦中国人权发展道路。习近平在主持活动时发表讲话，表示评价一个国家是否有人权，不能以别的国家标准来衡量，更不能搞双重标准，甚至把人权当作干涉别国内政的政治工具，被认为是再度反驳近年西方对中国人权问题的批评。

习近平也强调，对一切侵犯群众合法权利的行为，对一切在侵犯群众权益问题上漠然置之、不闻不问的现象，都必须严肃查处、坚决追责。他并要求解决法治领域民众反映强烈的突出问题，公正对待民众的诉求，坚决杜绝因司法不公而造成伤害民众感情、损害民众权益的事情发生。

习近平还强调，要加强人权法治保障，深化法治领域改革，健全人权法治保障机制，实现尊重和保障人权在立法、执法、司法、守法全链条、全过程、全方位覆盖，让民众在每一项法律制度、每一个执法决定、每一起司法案件中都感受到公平正义。

生活在江苏徐州市丰县的杨庆侠，被铁链囚禁在破屋内的视频，今年1月底在网上疯传。网民怀疑她遭拐卖且明显受虐，呼吁官方介入。之后，丰县及徐州市先后发布四次前后矛盾的调查报告，更引质疑。

中共江苏省委省政府2月17日宣布就此案成立调查组，并于上周三（23日）通报调查情况，同时对17名主要来自于丰县的现任官员追责。但目前仍有部分网民质疑官方说法，还对官方通报的内容逐条反驳，批评官方意图大事化小，难具公信力。

不愿具名的在渝分析人士向《联合早报》分析，尽管中央没有直接点名铁链女事件，但相信此次集体学习与这起案件“有相当的关联”，有意在本周召开全国“两会”（全国人大与全国政协年会）前先给舆论一个答复。

该人士也说，中央最新发声意在提醒地方不能再忽视拐卖妇女及收买被拐妇女的问题，“（地方）对这个事情不能掉以轻心、敷衍，造成更大负面影响。”

铁链女事件在西方不仅持续引发各大媒体关注，在北美华裔社群中也成为焦点话题，甚至有抗议人士在颈上挂着铁链到中国总领馆前声援受害者。知名美籍华裔作家严歌苓并撰写《母亲啊，母亲》一文表达愤怒。

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强受访时说，铁链女事件目前吸引全球媒体目光，“已经成为一个全球的舆论事件，对中国讲好中国故事（造成影响）。再不回应的话，对中国整个国际形象……可能带来更大的负面影响。”

谭刚强也指出，中央政府近年不断强调依法治国，也意味着对人权不能忽略，“通过这样一个表态……（展现）中央是很看重这件事情的，希望下面认真地抓落实，把这个事情做得让人民更满意一点。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）