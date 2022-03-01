“上海公报”发表50周年纪念大会 王毅：“一中原则”是中美关系基石

中国国务委员兼外交部长王毅昨天透过视频向纪念大会致词时强调，台湾问题是“上海公报”的核心，“一中原则”是中美关系的基石。准确把握“上海公报”精神，有助于看清中美关系如何能够融冰消障，怎样才能砥砺前行。

中国外交官员在“上海公报”发表50周年纪念大会上向美国喊话，要求美国坚持“一个中国”原则，停止纵容支持“台独”行径，推动中美关系重回正轨。

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（2月28日）透过视频向纪念大会致词时强调，台湾问题是“上海公报”的核心，“一中原则”是中美关系的基石。准确把握“上海公报”精神，有助于看清中美关系如何能够融冰消障，怎样才能砥砺前行。

1972年2月21日，美国总统尼克逊对仍处于文革的中国大陆展开历史性的破冰之旅，中美两国随后在27日联合发表别称“上海公报”的《中美联合公报》，结束两国长达23年的敌对状态，推动中美关系迈向正常化。

王毅回顾尼克逊访华前的1971年，美方向中国申明愿在台湾问题上奉行新原则，包括承认世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分；美国今后不会有任何台湾地位未定的言论；美国过去没有，今后也不会支持任何“台独”运动。尼克逊1972年访华期间向时任中国总理周恩来确认上述原则，这才诞生了“上海公报”。

王毅说，中美关系正面临建交以来少有的严峻挑战，一个重要原因是“上海公报”确立的原则和精神没有得到切实遵守。他呼吁美国回归“一中原则”的本源本义，恪守对华政治的承诺，停止纵容支持“台独”行径、策划“以台制华”的图谋，以及任何干涉中国内政的言行，维护台海的和平稳定以及中美关系大局。

王毅促美 重拾理性务实对话政策

王毅也敦促美国重拾理性务实的对话政策，落实去年11月两国元首视频会晤时取得的共识，包括坚持“一中原则”、相互尊重、合作共赢和坚持大国责任，任何一方都不在亚太地区谋求霸权。

王毅说，“上海公报”保留了双方所持的不同意见，因此使两国达成的共识更具意义。中美虽有分歧，但都没有改变对方的意图，能够基于共同利益展开合作。“这是‘上海公报’体现的重要精神，50年后的今天依然有效。”

现任中国驻美大使秦刚和前任大使崔天凯在大会上发言时，也呼应王毅关于台湾问题的论述。秦刚说，上海公报确定了处理台湾问题的核心是“一个中国”原则，这是中美关系“不可撼动的政治基础”和两国共享和平与繁荣的根基所在。“我们必须坚决反对任何违背和掏空‘一个中国’原则的做法，防止两国关系受到颠覆性、全局性破坏。”

崔天凯则称台湾问题是“上海公报”定义的最关键问题。他说，“上海公报”在台湾问题上的文字表述是经过磨合的，但其基本内容不容置疑，也为此后的另外两份中美联合公报打下基础。本着三份公报的精神处理好台湾问题，中美关系稳定发展才有保障。

芮效俭：从长远看 和平解决台湾问题是可能的

出席同场活动的美国前驻华大使芮效俭（Stapleton Roy）则说，稳定台湾局势是中美两国在亚太地区和平共处的前提。从长远来看，他相信和平解决台湾问题是可能的，但必须在短期内稳定台海局势，以免它成为中美持续争端的根源。美国应以“一中原则”作为亚太地区行动的基础，大陆和台湾也要调整各自的态度。

这场纪念大会在50年前发表“上海公报”的上海锦江饭店锦江小礼堂举办，比过去的“逢十”纪念活动更为低调。

10年前的纪念活动在北京钓鱼台国宾馆举办，时任中国国家副主席习近平和美国前国务卿基辛格都到场，共有200多人出席。今年到场的约80名嘉宾中，层级最高的官员是上海市委书记李强，98岁高龄的基辛格则在线发表简短致词。

中美代表就俄乌战事针锋相对

围绕俄乌战事的争议，也延烧到“上海公报”发表50周年纪念大会。中美两国代表在开幕式上针锋相对，各执一词。

美中关系全国委员会董事会主席、美国前财政部长雅各布·卢（Jacob Lew）昨天通过预录视频致词时说，前苏联的威胁在50年前让中美两国走到一起。如今面对俄罗斯对乌克兰的侵略，中国必须决定要站在哪一边，并了解在缺乏明确立场的情况下，中美关系只会变得更加紧张。

在大会继续播放中国外长王毅预录的主旨演讲前，主持大会的中国人民对外友好协会副会长姜江临时发言，回应雅各布·卢的讲话。

姜江说：“中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的：根据事情的是非曲直，独立自主做出判断。王毅国务委员已多次就此公开谈及中方立场。这是我的简单回应。”