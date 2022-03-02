港府计划实施强检与“禁足令” 学者：为舒缓疫情长痛不如短痛

香港第五波冠病疫情持续严峻，特区政府计划在本月中后期实施全民强制检测，同时引入“禁足令”以加强检测成效。受访学者认同当局采取更严格抗疫措施，认为“长痛不如短痛”，有关措施可以舒缓疫情。

香港昨天（3月1日）新增3万2597起冠病确诊病例，数量与前天差不多，并且再多172名患者在公立医院死亡。香港卫生防护中心认为，港府日前宣布快速测试阳性也被视为确诊，相信近日部分自行检测阳性市民没有再做核酸检测，因此昨天的确诊数字或未能全面反映实际情况。

香港冠病疫苗临床事件评估专家委员会共同召集人孔繁毅昨天在电台节目中指出，香港疫情暂未到达最高峰，估计确诊数字在本月中才会到顶，之后出现回落。这一波疫情感染人数，最终有可能达到几十万至100万人。

面对疫情几近失控，港府计划本月推行全民强制检测，截断传播链。《星岛日报》昨天引述消息透露，全民强检会在3月17日以后才进行，港府正筹备压缩三次检测时间，目标是由一周一检压缩至三天一检，即九天完成整个检测行动，期间配合禁足，以发挥最大效果。

消息人士强调，禁足会有豁免机制，香港作为金融中心的核心业务包括股巿不会停止，具体操作仍在商讨。

“禁足”相关传闻报道后，香港社会连日来涌现恐慌情绪。许多市民担心一旦禁足，期间一日三餐无以为继，引发各区超市、街市出现抢购潮。《联合早报》记者昨天在将军澳区一些药房发现，一些普通药物如头痛药和维他命C，也被抢购一空。

建制派政党民建联昨天公布调查显示，受访的1万3000多名市民中，九成认同全民强检要配合禁足，最多人可以接受的禁足天数为6天至10天。超过一半受访者认为，港府应负责禁足期间的物资供应；有47%的受访者认为当局要尽早公布，以便让市民提前准备。

民建联指出，港人以往对围封禁足有微词，但目前心态上已有改变，愿意配合禁足等抗疫政策。该党促请港府做好资讯发布工作，不应以“挤牙膏”的方式公布新措施，否则引起市民恐慌，例如近日出现的抢购潮。

李家超：会预先通知市民

港府政务司司长李家超昨天回应时强调，当局有决定时会预先提早让市民知道，让大家有准备，现阶段无须作太多猜测或不必要动作。

民间智库“香江智汇”会长周伯展医生接受本报访问时表示，支持当局进行全民强制检测和禁足。他指出，根据一些经济学者的分析，香港若封城一个月可能会损失1000亿港元（173.98亿新元），禁足无可避免会影响香港经济。但“长痛不如短痛”，不如早点实施以解决疫情，“金钱随时都可以赚回来，但人的生命和健康是无价的，政府应该尽快去做”。

他表示，在检测和禁足期间，应该容许每个家庭有一人隔一段日子外出购买必生活必需品；一些人士如需要定期洗肾、领取药物的市民则应获豁免。

不过孔繁毅认为，香港在眼下疫情顶峰推行全民检测并不合适，可能会找到超过100万起确诊病例，如果没有足够的隔离措施配合，只是浪费时间及精力；再加上禁足，甚至会妨碍疫苗接种工作。

他强调，接种疫苗可以预防重症及死亡，建议港府强制70岁以上长者打针，并增加外展接种服务。