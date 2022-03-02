外长：愿同中方加强沟通 乌期待中国为乌俄停火斡旋

（北京讯）乌克兰外长库列巴昨天表示，中国在乌克兰问题上发挥了建设性作用，期待中国为实现乌克兰与俄罗斯停火展开斡旋。

据中国外交部网站昨晚发布的消息，中国国务委员兼外长王毅昨天应约同乌克兰外长库列巴通电话。库列巴表示，结束战事是乌方的最优先任务，乌方对谈判解决乌克兰问题持开放态度，并怀着积极诚意对待乌俄首轮谈判。

库列巴说，尽管谈判进展并不顺利，乌方仍保持冷静，愿继续推进谈判。中方在乌克兰问题上发挥了建设性作用，乌方愿同中方加强沟通，期待中方为实现停火开展斡旋。

王毅表示，中国对乌俄爆发冲突感到痛惜，对平民受到伤害极为关注。中方在乌克兰问题上的基本立场是公开、透明和一贯的，呼吁乌俄通过谈判找到解决问题的办法，支持国际上一切有利于政治解决的建设性努力。

王毅强调，中方始终认为，一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以扩张军事集团来实现。针对战事不断扩大，当务之急是尽可能缓解现地局势，避免冲突升级甚至失控，尤其是防止对平民的伤害和出现人道主义危机，还应确保人道主义援助安全及时准入。

王毅还强调，在乌中国公民都是中乌友好的使者，都是乌克兰人民的朋友，希望乌方采取一切必要措施确保在乌中国公民安全，并继续为中国公民撤离提供保障和便利。

库列巴表示，乌方高度重视中方关切，正在协助中国留学生等顺利撤离。