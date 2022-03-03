台海局势

蓬佩奥访台前派团闪电访台30小时 拜登抢先派团是“一石三鸟”

来自 / 联合早报

文 /
温伟中

台北特派员

发布 / 2022年3月3日 5:00 AM

台湾总统蔡英文（左）昨晚在总统府宴请由美国参谋长联席会议前主席马伦率领的跨党派访问团，双方与会人士均戴上“STAND WITH UKRAINE”的口罩，共同传达与乌克兰同在的立场。（台湾总统府网站）
台湾总统蔡英文（左）昨晚在总统府宴请由美国参谋长联席会议前主席马伦率领的跨党派访问团，双方与会人士均戴上“STAND WITH UKRAINE”的口罩，共同传达与乌克兰同在的立场。（台湾总统府网站）

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受访国际关系学者分析，美国总统拜登抢先一步派团是“一石三鸟”，对国内选民和全球展现挺台态度、牵制蓬佩奥的呛中批拜登言论，也向中国大陆传达切勿轻举妄动的信息。

美国参谋长联席会议前主席马伦昨天（3月2日）拜会台湾总统蔡英文，强调美国挺台承诺。他率领的跨党派特使团昨晚已离台，同一晚前朝国务卿蓬佩奥抵境，准备访台四天。

受访国际关系学者分析，美国总统拜登抢先一步派团是“一石三鸟”，对国内选民和全球展现挺台态度、牵制蓬佩奥的呛中批拜登言论，也向中国大陆传达切勿轻举妄动的信息。

拜登指派的五人代表团由前将领和国安高层组成，前午4时许搭行政专机抵台，昨晚10时从台北松山机场离开，闪电访台30小时。前任总统特朗普旗下的蓬佩奥（Mike Pompeo）则在昨晚7时38分抵达桃园国际机场，由夫人和国务院前中国政策首席顾问余茂春陪同。双方在不同机场出入境，被舆论形容为“王不见王”。

蓬佩奥访台消息在上月21日公布，被形容为“拜登特使团”的跨党派代表团则是在本周一才突然公布。一般认为是上周乌克兰战火点燃后，拜登政府为回应“今日乌克兰，明日台湾”的疑虑，临时做出的安排。

率团访台的退役海军上将、美国参谋长联席会议前主席马伦（Mike Mullen）昨早拜会台湾总统蔡英文时，强调美国坚定维持对台承诺，反对片面改变台海现状。蔡英文则针对乌克兰战争表示，若冷眼姑息侵略行为，就是为自己制造威胁。

访问团也会见了副总统赖清德、行政院长苏贞昌、国防部长邱国正、国民党主席朱立伦，深入交流安全课题。

另一边厢，58岁的蓬佩奥因提升美台关系的贡献获得表彰，今早将到总统府接受蔡英文颁发勋章。他率领的12人访问团也将接受副总统赖清德设宴款待，拜会政要并与商学界互动。

蓬佩奥在任内屡次发表刺激中国大陆的言论，包括称台湾一直不是中国的一部分，并宣布撤销美台官员来往限制，被台媒誉为“最挺台国务卿”。

曾任台湾淡江大学美国研究所所长的陈一新教授向《联合早报》指出，拜登抢先一步派团访台，除了宣示对台安全承诺不变，也是为了平衡蓬佩奥访台的政治效应，为他在台可能发表的刺激北京、批评拜登外交政策的言论“打预防针”。

马伦在小布什和奥巴马总统任内出任美国参谋长联席会议主席，这是美国法定最高军职。他曾公开表示不支持台独、受邀参访解放军海陆空机密单位，被认为是中共信任的“知中派”。

陈一新认为，相对于蓬佩奥的呛辣言行，马伦率领的拜登特使团代表美国比较温和的观点，“大陆估计不满意但也可以勉强接受”。他研判，特使团在俄乌战火未息的当下访台，也向大陆明确传达“这时候不要轻举妄动，以后也不可轻举妄动”的信息。

台湾高等政策研究协会理事长丁树范教授则向本报指出，拜登政府抢先派团访台，除了要向全球宣告挺台，也出于内政考量。他认为，拜登面对民调支持度下跌、特朗普东山再起的压力，借此公开告诉选民，他依然关注台湾，希望挽救自己和民主党的颓势。

从乌克兰局势看美国具体挺台内容，丁树范表示，美国虽然摆明不会出兵相助，但相信已提供大量及时和精准的战术情报，让乌克兰得以顽抗并有效牵制俄军。他研判美国将继续通过特种部队训练，协助台军培养实际作战能力和提升战术。

（记者是《联合早报》台北特派员）

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