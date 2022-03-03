蓬佩奥访台前派团闪电访台30小时 拜登抢先派团是“一石三鸟”

受访国际关系学者分析，美国总统拜登抢先一步派团是“一石三鸟”，对国内选民和全球展现挺台态度、牵制蓬佩奥的呛中批拜登言论，也向中国大陆传达切勿轻举妄动的信息。

美国参谋长联席会议前主席马伦昨天（3月2日）拜会台湾总统蔡英文，强调美国挺台承诺。他率领的跨党派特使团昨晚已离台，同一晚前朝国务卿蓬佩奥抵境，准备访台四天。

受访国际关系学者分析，美国总统拜登抢先一步派团是“一石三鸟”，对国内选民和全球展现挺台态度、牵制蓬佩奥的呛中批拜登言论，也向中国大陆传达切勿轻举妄动的信息。

拜登指派的五人代表团由前将领和国安高层组成，前午4时许搭行政专机抵台，昨晚10时从台北松山机场离开，闪电访台30小时。前任总统特朗普旗下的蓬佩奥（Mike Pompeo）则在昨晚7时38分抵达桃园国际机场，由夫人和国务院前中国政策首席顾问余茂春陪同。双方在不同机场出入境，被舆论形容为“王不见王”。

蓬佩奥访台消息在上月21日公布，被形容为“拜登特使团”的跨党派代表团则是在本周一才突然公布。一般认为是上周乌克兰战火点燃后，拜登政府为回应“今日乌克兰，明日台湾”的疑虑，临时做出的安排。

率团访台的退役海军上将、美国参谋长联席会议前主席马伦（Mike Mullen）昨早拜会台湾总统蔡英文时，强调美国坚定维持对台承诺，反对片面改变台海现状。蔡英文则针对乌克兰战争表示，若冷眼姑息侵略行为，就是为自己制造威胁。

访问团也会见了副总统赖清德、行政院长苏贞昌、国防部长邱国正、国民党主席朱立伦，深入交流安全课题。

另一边厢，58岁的蓬佩奥因提升美台关系的贡献获得表彰，今早将到总统府接受蔡英文颁发勋章。他率领的12人访问团也将接受副总统赖清德设宴款待，拜会政要并与商学界互动。

蓬佩奥在任内屡次发表刺激中国大陆的言论，包括称台湾一直不是中国的一部分，并宣布撤销美台官员来往限制，被台媒誉为“最挺台国务卿”。

曾任台湾淡江大学美国研究所所长的陈一新教授向《联合早报》指出，拜登抢先一步派团访台，除了宣示对台安全承诺不变，也是为了平衡蓬佩奥访台的政治效应，为他在台可能发表的刺激北京、批评拜登外交政策的言论“打预防针”。

马伦在小布什和奥巴马总统任内出任美国参谋长联席会议主席，这是美国法定最高军职。他曾公开表示不支持台独、受邀参访解放军海陆空机密单位，被认为是中共信任的“知中派”。

陈一新认为，相对于蓬佩奥的呛辣言行，马伦率领的拜登特使团代表美国比较温和的观点，“大陆估计不满意但也可以勉强接受”。他研判，特使团在俄乌战火未息的当下访台，也向大陆明确传达“这时候不要轻举妄动，以后也不可轻举妄动”的信息。

台湾高等政策研究协会理事长丁树范教授则向本报指出，拜登政府抢先派团访台，除了要向全球宣告挺台，也出于内政考量。他认为，拜登面对民调支持度下跌、特朗普东山再起的压力，借此公开告诉选民，他依然关注台湾，希望挽救自己和民主党的颓势。

从乌克兰局势看美国具体挺台内容，丁树范表示，美国虽然摆明不会出兵相助，但相信已提供大量及时和精准的战术情报，让乌克兰得以顽抗并有效牵制俄军。他研判美国将继续通过特种部队训练，协助台军培养实际作战能力和提升战术。

（记者是《联合早报》台北特派员）