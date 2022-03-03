港昨增逾5万起病例 学者：民怨比2003年沙斯期间还大

香港疫情濒临失控，昨天再增加逾5万起确诊病例，写下冠病疫情以来的新高。有受访学者认为，眼下香港民怨比2003年还要大，对特区政府的管治响起了重大警号。

香港第五波疫情自年初持续至今，仍未见到舒缓迹象，昨天激增5万5353起确诊病例，比前天多逾2.2万起。有117名患者在前天离世，年龄介于58至100岁。

根据港府公布的数字，香港2020年疫情暴发以来，感染病例已逼近30万，单计第五波已有逾28万人染疫。累计第五波疫情，共有967名患者在公立医院死亡，大部分是长者。

卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣昨天在记者会上表示，过去一段时间，香港的确诊数字基本上每隔两至三天就会倍增一次，昨天新增逾五起病例是预料之内。

欧家荣相信，当港府推出网站让市民自行登记快速检测结果后，会有一个更准确的确诊数字，预计病例会进一步上升。当局现阶段计划筹建更多隔离设施，安排近期染疫的人士入住，因为他们的病毒量较高，传染力也都较高。

美国昨天因应香港的防疫措施，上调对香港旅游警示至最高的第四级“不要前往”。美国国务院在声明中指出，香港和中国大陆的冠病病毒“零容忍”政策严重影响旅游和公共服务，在某些情况下，检测呈阳性的儿童要与父母分开并被隔离，直至符合离开医院的要求。

面对香港疫情越来越严重，中国大陆政府近日陆续启动支援工作，包括昨天在深圳开通援港物资铁路货运列车。首班列车共有九个货卡，装运了一批由中央援港工作专班医疗物资保障组指定的货物，包括连花清瘟胶囊、冠病病毒检测试剂盒、防护服等。这批货物抵港后，随即送往抗疫前线。

当局表示，随着深港铁路磨合，深圳市轨道办会与香港铁路公司沟通，加密班次，最多可以每天发出六到八班列车。

另外，为全港提供大部分鲜肉的香港上水屠房，由于暴疫已经停运多日。负责屠房日常营运的华润五丰集团，昨天从大陆抽调38人赴港支援，初步计划驻港两个月，期间实施闭环管理，以纾缓屠宰人员短缺情况，逐步恢复鲜肉正常供应。

香港食品委员会主席吴永恩认为，目前整体的大陆供港货品供应充足，只是市民一窝锋抢购的恶性消费，加上超市有仓务、物流职员确诊，令货品未能及时上架。他呼吁市民人不要囤积、抢购货品。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时认为，香港自从今年初第五波疫情暴发以来，港府应对措施一直不够果断，如封区检测不成功，以及不及时全民强检，以致疫情不断扩散。目前香港每天都有数以十计甚至逾百人染疫离世，不排除到了4月份会有数千人死亡。

陈伟强指出，面对感染和死亡人数不断增加，港府却束手无策。如今除了民主派，建制派支持者也极不满意，社会的整体怨气比2003年沙斯疫情期间还大，这对港府的管治带来了极大的警号，当局有必要小心看待。