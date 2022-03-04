太多员工染疫或隔离 港地铁巴士与超市缩减服务

（香港综合讯）香港冠病疫情屡创新高，从民生到交通运输均受到严重影响。香港地铁、巴士、渡轮与连锁超市目前都已削减服务，因为太多员工染疫或被隔离而无法上班。

综合《星岛日报》与香港01报道，港铁宣布，因疫情导致车务人手紧张，而且乘客人数大幅减少，自今天开始，调整八条铁路线平日繁忙及非繁忙时段的列车服务，大部分乘客在繁忙及非繁忙时段的候车时间，会较平时延长约一至四分钟。

港铁说，截至周三（2日）晚六时，该公司再添168名员工与承办商人员确诊，第五波疫情迄今已累计约1500人确诊，连同被列为密切接触者、居住大厦被围封而须接受强制检测等而未能上班的个案，对车务运作构成极大挑战。

此外，香港运输署前天也同意九巴、新巴、城巴、龙运巴士及新大屿山巴士申请新一轮缩减服务水平，在本月4日至16日期间调整服务，包括暂停98条有其他替代公共交通服务的路线、五条只在假日提供服务的郊游路线及一条通宵路线。

香港早前已有多条渡轮航线宣布削减班次，渡轮运营商新渡轮前天再宣布，受疫情影响将暂停两条航线的服务，直至另行通知。新渡轮称，自第五波疫情以来，该公司截至前天累计需作强制检测、隔离员工人数已增至360多人次。

一些超市也调整了营业时间。香港最大连锁超市之一百佳称，为平衡员工和顾客的安全，正在缩短200多家门店的营业时间，部分门店将在下午3时关门。

香港昨天新增5万6827起冠病确诊病例，连续两天病例破五万，除两起输入个案外，其余均为本地个案。有144名患者离世，当中124人没有接种疫苗，134人为长者，再有37所院舍出现感染。

香港卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣昨天说，第五波疫情确诊个案累计33万7926起、累计1153名确诊病人在公立医院离世。

香港本月拟进行全民强制检测，且不排除在此期间实施“禁足令”，这一消息引发大量市民对物资供应的担忧，纷纷前往肉菜市场与超市抢购生活用品。

香港运输及房屋局局长陈帆昨天在电台节目上称，大陆已加大力度供应鲜活食材给香港，物资同时以陆路、水路及铁路三方面运送，市民无须担心。

此外，药房也出现药物及消毒物品抢购潮。港九药房总商会副理事长张德荣昨天在电台节目上说，药房物资差不多售罄，连货仓都没存货，情况比2003年沙斯还严重。