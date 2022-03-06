30年来最低 中国设定今年经济增长目标5.5％

中国经济去年增长8.1％，优于官方设定的6％增长目标，但季度GDP增速从去年第一季的18.3％，持续回落至第四季的4％，成为2022年经济下行压力明显增大的预兆。

中国今年制定30年来最低经济增长目标，全年国内生产总值（GDP）增速预期目标设在5.5％左右，凸显内部经济现实和国际局势动荡下，官方在中共二十大召开之年，面对稳定经济的巨大压力。

中国总理李克强昨天在全国人大开幕式上做政府工作报告时形容，上述增速目标“需要付出艰苦努力才能实现”。

中国经济去年增长8.1％，优于官方设定的6％增长目标，但季度GDP增速从去年第一季的18.3％，持续回落至第四季的4％，成为2022年经济下行压力明显增大的预兆。

除了在冠病疫情暴发的2020年，中国官方没有设定GDP增速目标外，5.5％的增速目标是过去30年来新低。

不过，官方没有放松就业目标，希望实现城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率维持在5.5％左右，与去年持平。

中国上一次制定低于6％的增速目标是在1991年，当时中国经历“八九事件”后不久，尚未启动第二轮改革开放。当年官方设定的经济增速目标为4.5％。

下调增长目标表明，面对疫情和俄乌战争引发的不确定性，本届中国政府在执政的最后一年中，对疫后经济复苏并不乐观。不过，5.5％左右的增速处于市场早前预期的上限，显示官方在中共二十大召开前，竭力稳定经济的雄心。

李克强研判，外部环境更趋复杂严峻和不确定，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

他直言：“今年我国发展面临的风险挑战明显增多，必须爬坡过坎。”

不过，李克强也信心喊话，强调中国经济长期向好的基本面不会改变，并称中国积累了应对重大风险挑战的丰富经验，经济一定能顶住下行压力，必将行稳致远。

未释放短期内 放松疫情管控信号

中国目前是世界主要经济体中，唯一采取“清零”防疫政策的国家，持续的高压防疫措施对社会经济造成影响。

不过，李克强在报告中，并未释放短期内放松疫情管控的明确信号。

他仅重申，中国会继续做好常态化疫情防控，坚持外防输入、内防反弹，不断优化完善防控措施，也会科学精准处置局部疫情，保持正常生产生活秩序。

为实现5.5％的GDP增速目标，政府工作报告提出要保持宏观政策连续性、增强有效性，积极的财政政策要提升效能，稳健的货币政策要灵活适度，并确保“政策发力适当靠前，及时动用储备政策工具”。

在财政政策方面，官方把今年的赤字率设在2.8％，不及去年的3.2％，也低于市场预期。

中原银行首席经济师王军接受《联合早报》采访时指出，考虑到今年的支出规模比去年扩大2万亿元（人民币，4300亿新元）以上，广义赤字率将达到7％左右，明显高于去年偏紧缩的5.2％。

中央也将显著增加对地方的转移支付，增幅高达18％。李克强要求，新增财力要下沉基层，他并多次提到“直达”，以确保宏观政策有针对性，包括退税资金直达企业、补助资金直达市县等。

在近一小时的报告中，李克强也对扩大内需、对外开放、绿色低碳发展、社会治理等政策，以及港澳发展、两岸关系等做出阐述。他并回应近来中国社会关注的妇女权益问题，强调将“严厉打击拐卖妇女儿童犯罪行为”。

经济增长放缓之际，官方是否会继续推进共同富裕是外界关注焦点。

李克强昨天简单提及“扎实推进共同富裕”，但未进一步阐述。王军分析：“这可能是怕引起各方，主要是民营企业家的过度联想，（因为）这在去年已经引发一些争议。”

李克强研判，外部环境更趋复杂严峻和不确定，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。“今年我国发展面临的风险挑战明显增多，必须爬坡过坎。”不过，李克强也信心喊话，强调中国经济长期向好的基本面不会改变，并称中国积累了应对重大风险挑战的丰富经验，经济一定能顶住下行压力，必将行稳致远。

（记者是《联合早报》北京特派员）