专家预测港15%市民已染冠病 传孙春兰在北京作出重要指示

（香港综合讯）香港昨天新增3万7529起冠病确诊病例，较此前连续三天逾5万起的确诊数字有所下降。但专家预测，全港已有15%市民染疫，确诊数还会攀升。有消息称中国副总理孙春兰在北京接连就香港抗疫工作作出重要指示。

91.3%死亡病例未完成接种

综合《星岛日报》、网媒香港01等报道，新增确诊病例中，六起是输入型病例，其余均为本土病例。香港昨天也新增150起死亡病例，年龄介于32岁至105岁，大部分未接种疫苗。香港卫生署分析1341起死亡病例发现，当中有91.3%未完成疫苗接种。

身兼政府专家顾问的港中大呼吸系统科讲座教授许树昌昨天说，相信全港有15%的人已染疫。他称，流行病学专家做的数学模型估计，疫情将于本月中才达到高峰。

香港01昨天引消息人士称，连日来，中国副总理孙春兰在北京接连就香港抗疫工作作出重要指示，涉及宏观微观多个范畴。

分析认为，这反映北京不满香港疫情走向及港府工作表现，同时也反映援港的抗疫举措将会再大升一个台阶。北京同时极度关注香港疫情是否会危及深圳及广东，进而影响全国。

香港民间智库“香江智汇”会长周伯展医生上个月接受《联合早报》采访时曾建议，港府应邀请孙春兰赴港指导抗疫。