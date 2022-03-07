美学者：对台战略模糊 或只会压制美国而非中国

（台北综合讯）美国学者欧斯林撰文称，俄乌战争凸显美国对台“战略模糊”政策的不足，小心翼翼走微妙路线可能只会压制美国，而不是北京。

西方对乌克兰模糊支持 反而助长俄罗斯侵略

美国史丹佛大学胡佛研究所学者欧斯林（Michael R. Auslin）本月1日在网络媒体“旁观者世界”（The Spectator World）发表专文“乌克兰对台湾到底意味着什么？”。欧斯林说，“中国不是俄罗斯，台湾也不是乌克兰”，尽管两个案例间有许多异同之处，但在国际行为规范正在倒退的全球环境下，入侵者带来的问题并非“会不会”入侵，而是他们“何时”发动攻击。

欧斯林说，俄罗斯总统普京入侵乌克兰已表明，西方国家对乌克兰模糊的支持，反而助长侵略者野心勃勃地挑战政权现况。

欧斯林说，美国的长期政策是避免与中国直接对抗，这让北京政权拥有更多战略迴旋空间。在俄乌战争暴发后，欧斯林认为，美国对台采取战略模糊政策不会干扰北京攻台的决策过程，反而显示美国没有保卫台湾的意愿；然则就算美国有意愿协防台湾，美国的政策制定者也没有共识该怎么做。

欧斯林说，当解放军的现代化程度较低时，美国采取战略模糊有其道理，但现在中共领导人对解放军的能力更有信心了。他认为，美国政府若行战略模糊政策，小心翼翼走微妙路线，可能只会压制美国，而不是中国。

所谓战略模糊，即美国政府在台海战争危机上的模糊立场，不表明会如何应对北京攻台。

在俄乌战事爆发后，日本前首相安倍晋上月27日呼吁美国放弃以往对台湾的模糊战略，改为明确表示其保卫台湾的立场。对此，中国外交部发言人在28日的新闻发布会上称，台湾是中国的事，不关日本的事，呼吁日本停止“挑衅滋事”。

台湾外交部长吴钊燮上月22日参加麦凯恩研究所活动，与曾任特朗普政府国防部长的埃斯珀，就美国的印太战略及美台关系进行线上对话。

吴钊燮说，战略模糊或战略清晰对台湾的象征意义并不重要，台北见到的是美国“高度致力于台海和平稳定”，因此他认为，华盛顿的表态一点都不模糊。

美国拜登政府上台后，关于美国是否应调整对台战略模糊政策一度引发争论，俄乌冲突之后，相关课题再受关注。