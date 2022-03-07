去年是最后一个“冠病寒冬”？ 高福：现在定论还为时尚早

（北京综合讯）中国疾病预防控制中心主任高福认为，要说“2021年冬天是最后一个与冠病伴随的寒冬”，做此定论可能还为时尚早。

据中新社昨日（3月6日）报道，高福在受访时说：“做出这个结论，可能主要是看到了新出现的奥密克戎传播力增强，致病力却减弱，这是一个理想状态。但是，真实数据并没有告诉我们，它减弱到了比流感还低的程度。”

高福说，不同专家可以持有不同观点。不过他认为，现在还无法预测今年冬天以后，人类社会能否接受冠病。

中国国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏，1月15日接受中国央视新闻采访时曾说，经过未来一年，无论是群体免疫水平，还是通过疫苗建立的免疫屏障，再到冠病治疗药物的上市，都意味着“这可能是最后一个‘寒冬’”。

中国接种疫苗31亿剂次 全程接种率达87.6%

截至2月，中国大陆累计报告接种疫苗31亿2411.8万剂次，全程接种率达87.6%。

针对“依然有散发疫情发生，免疫屏障还能否建立”的问题，高福说，最初最理想状态，是打完疫苗免疫屏障就建立起来了；但现在看来，由于病毒本身的特点，最初设计的目标没有达到。

不过，高福指出，通过接种疫苗建立起的群体免疫，对个体能够防重症、防死亡；对群体，即使有传播，传播率也会下降。

中国国家卫生健康委员会官网数据显示，中国昨日新增本土确诊病例175起，本土无症状感染者127例，一共302例。本土确诊病例中，山东有高达88例，均在青岛市。