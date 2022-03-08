被信用卡三巨头制裁 俄拟改用中国银联发卡

继美国两大信用卡巨头威士（Visa）和万事达（Mastercard）之后，美国运通（American Express）前天也加入制裁俄罗斯的行列，宣布暂停在俄罗斯和白罗斯的所有业务运作，此举可能加剧俄国经济被孤立的局面。

俄罗斯银行同日称计划使用中国的银联系统发卡，预示着世界支付体系可能在乌克兰战事推动下，进一步分裂为中西两个阵营。

暂停信用卡影响远不如俄银行被踢出SWIFT系统

受访学者则认为，美国三大信用卡公司暂停业务对俄罗斯的影响，其实远不如俄国部分银行被排除在环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统之外，银联并可能在这波对俄制裁中坐收渔利。

威士和万事达上周六以俄罗斯入侵乌克兰为由，宣布暂停在俄国的业务。由俄国银行发行的银行卡从3月10日起，将不能通过威士和万事达在境外进行交易；境外发行的银行卡也无法在俄国境内商户或提款机上使用。俄罗斯消费者在境内的交易则不受影响，直至银行卡到期。

据白宫发布的声明，美国总统拜登当天晚上与乌克兰总统泽连斯基通电话，对威士和万事达在俄暂停服务的决定表示欢迎。

威士和万事达目前掌握全球信用卡和借记卡约90％的支付量；两家公司的净营收中各有约4％来自与俄罗斯相关的业务。

美国运通前天跟进宣布暂停在俄罗斯和白罗斯的业务，并指责俄国持续无理攻击乌克兰民众。

俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）同日表示，正在考虑发行基于俄罗斯支付系统Mir和中国银联的银行卡。这家俄国最大银行表示，将在稍后公布发卡时间表。

俄罗斯最大的私人贷款机构阿尔法银行（Alfa Bank），则已在着手发行银联卡。

彭博社指出，此举可能让俄罗斯人在海外进行一些支付，因为中国银联的业务覆盖180个国家和地区。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》采访时指出，就商业角度而言，美国三大信用卡公司的决定并不明智，原因是这些公司至少已投入数十年时间在俄罗斯建立庞大客户群。

他相信，这些公司宣布暂停业务实际上是“留了一个后门”，暗示不会放弃俄国市场，一旦乌克兰危机结束就有望恢复业务。

傅方剑也指出，上述发展对银联其实是“巨大的利好”，“相当于那三家店对消费者关门了，大家都往你这家商店、这个支付系统（靠拢）。”

制裁若持久 全球支付体系或中西两立

对于世界支付体系会否由此分裂成中西阵营，华中科技大学教授陈波受访时评估：“目前还不能下这样的结论，只是说有这样的苗头。”

陈波指出，西方因高度依赖俄罗斯能源供应，目前还无法完全在金融上与其脱钩，制裁有可能在俄国从乌克兰撤军后取消。“如果（制裁维持）数周，（分裂成）两个金融体系应该还不至于。如果是数年，俄罗斯显然会更多利用中国的金融体系，这个苗头就有可能真的出现。”

银联是否会因提高与俄罗斯银行业务量，而受到西方金融制裁？陈波指出，西方政府由于目前民粹主义高涨，已对俄国出台不少“杀敌八百，自损一千”的制裁措施，“这种民意的裹挟是否会伤及中国？这个可能性也不能完全排除。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）