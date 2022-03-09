徐州八孩母亲案讨论延续至两会 两高报告强调严惩拐卖妇孺犯罪

中国最高法院长周强指出，今年工作安排之一是保障民生权益，包括加强妇女、儿童、老年人、残疾人权益保护，严惩性侵、拐卖妇女儿童和收买被拐卖妇女儿童等犯罪。最高检检察长张军说，追诉拐卖人口犯罪将继续从严，对收买、不解救、阻碍解救被拐卖妇女儿童犯罪，坚决从严惩治。

江苏徐州“八孩母亲”案引发的讨论延续到中国全国“两会”（人大和政协年会）。最高人民法院和最高人民检察院均将严惩拐卖妇女儿童犯罪纳入工作计划，回应舆论对妇女权益和人口拐卖问题的关注。

最高法院长周强昨天在全国人大会议上作工作报告时指出，今年工作安排之一是保障民生权益，包括加强妇女、儿童、老年人、残疾人权益保护，严惩性侵、拐卖妇女儿童和收买被拐卖妇女儿童等犯罪，强化对被拐卖妇女儿童的司法保障。

最高检今年的工作计划则包括“从严追诉侵害妇女儿童人身权利犯罪”。最高检检察长张军说，追诉拐卖人口犯罪将继续从严，对收买、不解救、阻碍解救被拐卖妇女儿童犯罪，坚决从严惩治。

学者：

官方努力实现“买卖同罪”

最高检报告披露，2000年至2021年，检察机关起诉的拐卖妇女儿童犯罪者从1万4458人降至1135人，年均下降11.4％；起诉的收买被拐卖妇女儿童犯罪者则由155人增至328人。

徐州一名育有八个孩子的妇女被铁链囚禁的视频，今年初曝光后震惊舆论，使妇女权益和人口拐卖问题成为“两会”热议课题。今年的中国政府工作报告要求严厉打击拐卖妇女儿童犯罪行为，中共总书记习近平上周日出席政协会议的一个联组会时，也要求依法打击农村黄赌毒和侵害妇女儿童权益的违法犯罪行为。

针对拐卖行为屡禁不止，多名参会代表呼吁提高收买方的量刑力度，从需求端遏制拐卖。

中国全国人大代表、民建景德镇市委会主委、景德镇陶瓷大学国际学院院长张婧婧接受《联合早报》访问时说，起诉收买被拐卖妇女犯罪人数增加，说明官方朝着实现“买卖同罪”的方向努力。“如果对买方犯罪的威慑力足够大，刑罚力度够严，相信就没有人敢铤而走险，以身试法了。”

张婧婧认为，严惩性侵、拐卖妇女儿童和收买被拐卖妇女儿童等犯罪，强化对被拐卖妇女儿童司法保障等工作规划，将对今后司法审判产生深远影响。她也补充，政策在落实过程中，应明确责任分工，增强可操作性，并加强督办督查。

“两高”报告也显示，去年检察院和法院处理的腐败案件数量均较前一年增加，凸显官方严惩腐败决心不减。

中国法院去年审结腐败案件2万3000起，涉及2万7000人，包括14名由中共中央管理和任免的中管干部。周强点名中共云南省委原书记秦光荣、贵州省政协主席王富玉等，指这些原中管干部受到审判，彰显中共中央“正风肃纪、反腐惩恶”的坚定决心。

检察机关去年则起诉受贿犯罪9083人、行贿犯罪2689人，同比分别上升21.5％和16.6％。中共江苏省委原常委、政法委原书记王立科等23名省部级干部被提起公诉，人数为三年来最多。

此外，去年有2800名检察人员被查处，是2020年的两倍，其中移送追究刑事责任202人。最高检四人受到党纪政务处分、一人被移送追究刑事责任。

周强指出，今年要巩固深化队伍教育整顿成果，决不让已经整治的顽瘴痼疾反弹回潮，“一刻不放松推进党风廉政建设和反腐败斗争”。张军也强调，要深化全面从严治检，巩固拓展中共党史学习教育和政法队伍教育整顿成果。