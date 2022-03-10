上海疫情持续扩散 一周逾260人染疫 “精准防控”实效受关注

上海历来最严峻的一波冠病疫情持续扩散，一周来感染者超过260人。有民众担心，面对传播力极强的奥密克戎毒株，上海的精准防控措施是否还能奏效。分析则认为，上海疫情若应对得当，可为中国调整严格“清零”政策提供经验借鉴。

上海市卫健委昨晚（3月9日）通报，昨天全市新增四起本土确诊病例，和15起无症状感染。自本月1日上海报告新增本土病例以来，本轮疫情已有269人感染，包括32名确诊病患和237名无症状感染者，全市共有六个中风险地区。

中国科学院院士、复旦大学附属中山医院院长樊嘉昨天在新闻发布会上指出，本轮疫情严峻复杂，建议上海市民非必要不离沪，离沪前和返沪后48小时内各进行一次核酸检测，外地访客来沪前48小时内进行检测。

这轮由奥密克戎毒株引发的疫情，是两年来在上海传播范围最广、感染人数最多的一波。官方指出，上海近期无症状感染者增多，与奥密克戎毒株引发的症状较轻、疫苗接种率高使得重症比率下降，以及感染者在出现症状前就进行检测有关。

随着疫情持续扩散，上海多个商场、办公楼和小区都进行封闭管控，场所内人员就地隔离。据了解，隔离人员至少48小时不得外出，过后再视核酸检测结果调整管控安排。

上海白领刘乔（化名）昨天下午接获内部通知称，出于疫情排查需要，公司即日起将封闭管理。由于担心家中宠物无人照顾，刘乔冒险在公司封锁前赶回家，过后收到居家隔离通知。

刘乔告诉《联合早报》，上司上周就通知他们带上洗漱用品和衣物，准备好被就地隔离。“最近几天都很焦虑，不知道疫情什么时候会落到自己头上。”

另一名上海白领告诉本报，她和朋友购买了不同保险公司的隔离保险。一旦被隔离，每天可获20元（人民币，下同，4.3新元）至500元不等的赔偿。

尽管上海目前仍遵循“精准防控”原则，但有网民担心，若疫情持续扩散，上海也得采取大规模封控措施，“如果连上海也要封城，中国还有哪个城市能‘清零’”。

中共总书记习近平上周参加全国人大内蒙古代表团审议时强调，要“守住不出现疫情规模性反弹的底线”，引发外界猜测清零政策是否会调整。

学者：若上海应对得当 管控方案可供借鉴

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦受访时分析，作为中国医疗资源最丰富、管理水平最高的城市之一，上海若因疫情导致医疗资源挤兑，其他城市更难放宽管控。反之，上海若能在本轮疫情中总结出一套分诊就医和筛查管控方案，则可让其他地区借鉴。

“当然，将上海经验复制到其他城市的过程将非常紧张和漫长，因为越往下走，医疗资源越紧张，民间恐慌情绪越强。但中国要先把这件事做好，才有空间探讨是否开放国门。”

（记者是《联合早报》上海特派员）