台拟在2025年前 更新40辆M60A3战车性能

（台湾综合讯）台湾陆军规划委托台湾中山科学研究院，在2025年前完成现役40辆M60A3（TTS）战车的部分性能更新。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾陆军司令部昨天公布战车装备决标案，以4亿4401万元（新台币，下同，2137万新元）预算，委托台湾中科院为M60A3战车进行战车射控、砲控和观瞄系统的更新。陆军司令部已与中科院签署协议，全案从今年2月18日起执行三年至2025年10月31日。

目前计划进行性能更新的M60A3战车数量占总数的8.7%，若测试评估成果良好，符合陆军需求，未来将再分阶段进行大数量的战车性能更新。

据报道，台湾陆军现有460辆M60A3战车，是分别在1994年和1996年向美国采购二手的。M60A3战车是目前金门、澎湖、花东防区的战车部队主力，在近年的汉光演习实兵操演项目中，各防区的M60A3战车都有参与实弹射击及相关演练。

不过，M60A3战车配备的是105公厘战车砲，其车体设计及防护力明显不足，战车砲、系统和防护力均须进行强化，以加强战车的整体战力。

台湾军方曾于2016年规划委由中科院对M60A3战车进行性能提升，包括换装120公厘火砲、更新砲塔液压系统等，但因每辆战车改装预算达1亿元，费用过于高昂，陆军并未采用。此次更新计划完成后，将可大幅延长M60A3战车的服役年限。