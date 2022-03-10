称全民强检非目前优先工作 林郑将每日亲自交代抗疫进展

林郑月娥昨天宣布，除了周二要举行行政会议外，她会在每日与相关局长举行记者会交代抗疫工作进展，也借此澄清坊间谣传，提供更权威的说法，以及回应传媒针对抗疫措施的提问，直至战胜疫情为止。

香港第五波疫情未见缓和迹象，行政长官林郑月娥昨天（3月9日）宣布再推出多项措施以减少死亡及重症个案，并且即日起每日亲自对外交代政府抗疫工作。但对于是否全民强制检测，林郑的立场开始软化，表明那不是目前的优先工作。

过去一星期，香港每日有数万起新增确诊个案，包括昨天新增2万5991起经核酸检测的确诊个案，以及3万2766起快测阳性呈报个案。第五波疫情至今累计53万8602起核酸检测确诊个案，快速检测确诊个案则有3万4784起。

香港前天再有195名患者离世，许多是没有接种疫苗的老人。第五波疫情暴发至今，香港已有2656冠病患者死亡，死亡率为0.46%。

面对疫情持续肆虐，林郑月娥昨天宣布除了周二要举行行政会议外，她会每日与相关局长举行记者会交代抗疫工作进展，也借此澄清坊间谣传，提供更权威说法，以及回应传媒针对抗疫措施的提问，直至战胜疫情为止。

林郑月娥表示，现在港府会以减少重症、死亡及感染个案作为抗疫工作重点，当局将联同医院管理局推出四大措施，包括：伊利沙伯医院即日起改为冠病病人定点医院；其他公立医院一半床位转收冠病病人；请求中央政府派大陆医护团队支援香港；以及提升北大屿山感染控制中心的820张负气压床临时医院及亚博设施的医疗人手，提高处理重症能力。

另外，港府会为长者及残障者院舍提供闭环管理，为工作人员安排酒店专车接送，优先照顾仍未暴疫的院舍，并希望在本月18日前完成为院舍院友接种首剂疫苗。

当局也会加强照顾居家隔离长者，包括提供附有中成药的物资包，主动致电查询长者情况，并为需要求诊长者预留指定诊所名额。

仍在规划何时进行全民检测才能达到最佳效果

林郑月娥指出，目前争论香港与病毒共存或清零没有意义，当局不会“躺平”，不会因为感染个案过多而不采取行动。她强调，每条人命都宝贵，港府会按中国国家主席习近平的高指标，确保市民生命安全及身体健康。

不过对于此前引起热议的全民检测，林郑月娥称，当局仍在规划研究何时实施才能达到最佳效果，暂时不是优先工作，现阶段的目标是减少感染、重症及死亡率。

她说：“我不会因为曾经说过一个日子或一句话而忽视现实，因为现实一定是要抗疫，不是履行或符合行政长官说了的话。这一定要看疫情发展。”

香港民间智库“香江智汇”会长周伯展医生接受《联合早报》访问时说，港府昨天公布的连串抗疫措施是要落实中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年日前提出的“三减少”建议，集中医疗资源医治长者，以实现“减少重症、减少死亡”。

但周伯展认为，当局在“减少感染”方面的工作仍然不够，应该尽快进行全民强制检测，“就算检测后没有足够的社区隔离设施给患者入住，要求他们呆在家里总好过出门到处传播病毒。”

周伯展强调，虽然香港每天仍有数万起确诊个案，但在中央政府全力支持下，还是有望清零，目前不应该去讨论与病毒共存。

他指出，现在香港社会充满民怨，许多行业出现倒闭潮。以他的眼科医生为例，很多病人都不敢前来看病，“和2003年相比，当年港人是恐惧，今年则是怨气，政府要小心处理。”