在第五波疫情受控与全民检测社区感染减少后 香港拟解除“禁飞令”让港居民及旅客入境

林郑月娥昨天出席抗疫记者会时说，很多人着急想知道禁飞地区何时复飞，尤其是有港人希望回来或商务往来，但香港正处于抗疫“最紧要关头”，事实上有国家已把香港列为最高警戒级别，故现在不是立即解除禁飞的时候。

香港特区政府昨天首次表示，计划在第五波疫情受控以及全民检测排除潜在个案后，恢复对外通关，解除“禁飞令”，让香港居民回港及外国旅客入境。有受访学者认同有关做法，指现在香港疫情比外国还要严重，没有理由继续禁止在海外港人和外国旅客来香港。

香港行政长官林郑月娥昨天出席抗疫记者会时指出，得知很多人很着急想知道禁飞地区何时复飞，尤其是有港人希望回来或商务往来，但香港正处于抗疫“最紧要关头”，事实上有国家已把香港列为最高警戒级别，呼吁国民不要到港，故现在不是立即解除禁飞的时候。

林郑月娥强调，到港人士中会有确诊个案，甚至是有严重病症，会增加香港医疗系统压力，如近日曾经有一班航机有逾20起个案，要把有关人士转到医院或隔离设施照顾，“香港已在极大压力之下，送抗疫包予本地居民或送港人隔离都未能完全做到，我要保护前线同事，现在不能再加大他们的压力。”

不过，她透露已有计划，在控制第五波疫情及推行全民检测减少社区感染后，会有途径或者计划开放香港予国际。

香港1月初暴发第五波疫情，至今已有逾60万人染疫、2000多人病亡。由于疫情严峻，当局至少禁止美国等九个国家的航班载客来港，令外国旅客及滞留当地的港人无法入境。

不过，香港昨天新增3万1400多起确诊个案，较前天的5万8000多起大幅回落，卫生防护中心相信香港的疫情高峰似乎已见顶。

私人医院拒收确诊者 引发舆论批评

虽然香港疫情再没有出现暴发性上升，但确诊数字仍然高企，许多公立医院不堪负荷。近日有港媒披露，大部分私人医院门诊不仅表明拒收确诊者，部分甚至连发烧病人也拒诸门外，引发舆论批评。主管港澳事务的中国国务院副总理韩正日前在北京会见港澳政协委员时，就质疑有关做法有违“白衣使命”。

林郑月娥前天表示，已与私人医院就四大范畴进行讨论，部分议题获得共识，包括私人医院将协助公立医院诊治病人，以及多做网上或视频会诊等。

香港医院管理局总行政经理邓锦成昨天透露，公立医院伊利沙伯医院已转为接收冠病患者的指定医院，提供1500张病床，昨天转移了四分一非冠病病人，包括转介约20人到私人医院。

私人医院之一的养和医院昨天也证实，现在每日提供40个视像会诊服务的名额，近日的预约全部接近爆满，逾九成都是快测或核酸检测呈阳病人，有需要时院方会增加人手。

养和医院副院长陈焕堂说，如果病人到养和门诊求医时被发现对冠病病毒呈阳性，院方会采取混合式问诊。病人会获安排在户外指定位置等候，接受视像问诊，若需要更多的检查，医生会穿着全套保护衣到户外进行。

更多公立医院转定点医院 收治冠病确诊者

食物及卫生局局长陈肇始表示，当务之急是尽快将伊利沙伯医院内非冠病病人转移，希望私人医院能接收更多非冠病病人，让医管局可以腾出更多病床治疗确诊者，提升至一半。但是，私人医院人手安排也紧张，会逐步推行，将更多公立医院转为定点医院。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时表示，香港过去两年为了“清零”，一直外防输入，故实施“熔断机制”，禁止疫情严重的国家或地区的航班载客来港。但目前香港疫情大暴发，甚至比外国还要严重，已经没有理由继续这项政策，“有些港人长期济留外国，有急事想回香港，当局应该让他们回来。”

至于私人医院近日开始主动医治冠病病人，陈伟强指出，医治病人是医生的天职，但私人医院的做法仍然不足够，应该大幅增加冠病病床和网上会诊服务。他说，若私人医院的态度仍然消极，港府应该考虑取消给予私人医院的税务优惠，甚至是收回批给医院的土地。