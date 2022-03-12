任总理最后一年 李克强相信中国能实现5.5％增长目标

面对任期的最后一年，中国国务院总理李克强坦言，中国面临的形势依然复杂严峻、困难和挑战依然众多，但他相信中国经济一定能爬坡过坎，实现增速5.5％左右等发展目标。

中国全国两会（人大、政协年会）昨天上午闭幕。李克强在随后举行的总理记者会上，回答《联合早报》提问时确认，这将是他担任总理的最后一年。

中共将在今年下半年召开第二十次全国代表大会（简称“二十大”），并在明年的全国两会进行政府换届。按照规定，国务院总理的任期最多为两届，李克强将在一年后交棒。

李克强昨天在回答《联合早报》提问时，也把“冠病疫情及其给经济带来的严重冲击”，列为本届中国政府遇到的最大挑战，而他强调，政府“尽了最大努力”。

他忆述自己2013年刚出任中国总理时，第一次在两会结束后召开记者会，表明要持续发展经济、不断改善民生、促进社会公正。他说：“这是我们政府的基本任务，行大道、民为本、利天下，就是要以民之所望为施政所向。”

在简要阐述自己任期内的政府工作后，李克强以平和的语气说：“政府工作有人民群众认可的地方，也有与他们的期盼有差距和不足的地方，这些我们是清楚的。”

针对中国今年设立的经济增速目标，李克强在回答另一道提问时形容，那是“高水平上的稳，实质上就是进。”

他以登山为比喻说，中国当前的经济量级，增长5.5％的增量相当于一个中等国家的经济总量，“越往上气压越低、氧气越少，看似速度放缓了，实际上分量更重”。

李克强重申 中国坚持对外开放

李克强坦承，中国还有应对气候变化、收入差距、债务等众多问题。他指出，这些都需要在中长期过程中，包括在今年去有力地应对。

受疫情影响，总理记者会连续第三年以视频连线方式举行。李克强在约两小时内，围绕经济、民生、防疫等课题，回答了中外记者的13道问题。

回应日本媒体有关推进共同富裕目标是否会加强对企业限制时，李克强重申，中国对外开放政策没有变也不会变，“要说变只会向有利于扩大开放、有利于投资贸易的方向发展”。他也提到，中国会利用《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）实施契机，继续推进自由贸易。

中国将坚持对外开放，是李克强对国际社会发出的信号，他强调对外开放是“机遇的大门”“我们决不会也决不能把它关上。”

谈到中美关系，李克强也说，半个世纪过去，两国关系虽然时有磕磕碰碰，但一直向前发展，“既然双方互相打开了大门，就不应再关上，更不能脱钩”。

两次被问到乌克兰局势时，李克强重申北京立场，强调中国“深感担忧和痛惜”，中国将继续向乌克兰提供人道主义援助。

至于是否担心中国会因支持俄罗斯而面临制裁，李克强说，世界经济受疫情等影响已经很艰难，有关制裁会对世界经济复苏造成冲击。

昨天是李克强最后一次两会总理记者会。记者会结束后，他起身隔着荧幕向媒体挥手，在以中文重复“谢谢大家”后，李克强即兴地以一句英文“Thank you everybody”作别。

（记者是《联合早报》北京特派员）