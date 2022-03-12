对江苏“八孩母亲”案表示痛心气愤 李克强：政府会严打 拐卖妇女儿童犯罪行为

李克强昨天在中国全国两会后的总理记者会上回应关于如何改善民生问题时，不点名提到今年初以来引发中国社会关注的“八孩母亲”事件。

中国总理李克强对江苏徐州“八孩母亲”案表示痛心和气愤，强调政府会严厉打击拐卖妇女儿童犯罪行为。

李克强昨天在中国全国两会（人大、政协年会）后的总理记者会上回应关于如何改善民生问题时，不点名提到今年初以来引发中国社会关注的“八孩母亲”事件。

他说，最近“有的地方”发生严重侵害妇女权益的事件，“我们不仅为受害者痛心，也为此事感到十分气愤”。

徐州丰县一名育有八个孩子的妇女被铁链囚禁的视频，今年初曝光后震惊社会，妇女权益和人口拐卖问题因此成为两会热议课题。

今年的中国政府工作报告要求严厉打击拐卖妇女儿童犯罪行为；中共总书记习近平上星期天出席政协会议的一个联组会时，也要求依法打击农村黄赌毒和侵害妇女儿童权益的违法犯罪行为；最高人民法院和最高人民检察院均将严惩拐卖妇女儿童犯罪，纳入今年的工作计划。

李克强要求，对漠视群众权益的要坚决追责问责，对拐卖妇女儿童的犯罪行为要严厉打击、严惩不贷；各级政府“一定要把尽力惠民生、尽力保平安作为自己的基本职责”。

承诺围绕就业目标 加大宏观政策实施力度

在任期最后一个总理记者会上，李克强回答了多道民生相关问题。他承诺将围绕就业目标加大宏观政策实施力度，并加强对中小微企业扶持。

今年中国高校毕业生人数破1076万人的历史纪录，需要就业的城镇新增劳动力达1600万人的多年来最高，还有近3亿农民工在寻求打工机会。再加上多重经济压力，就业形势尤为严峻。

李克强指出，就业优先也是宏观政策，财政货币政策要围绕实现就业目标展开，其他政策要配套为实现就业目标努力。

他说，就业不仅是民生问题，也是发展问题，“只要实现比较充分的就业，就能实现有些人说的中国经济潜在增长率。”

李克强以2020年为例指出，当年由于受疫情冲击严重，中国政府没有制定经济增长目标，但定下新增城镇就业900万人以上的明确指标，结果实现了1100万人以上的新增就业，经济增速也达到2.2％。

冠病疫情暴发也促使在外卖、快递和网约车等行业工作的灵活就业人员大增，如今已达2亿人。李克强说，中国作为一个发展中国家，灵活就业这种就业形式会长期存在，应针对他们的劳动权益、社会保障等问题逐步完善政策，“给这些骑手们系上‘安全带’”。

中国政府今年将继续通过减税降费帮扶企业，以此带动经济和就业。李克强说，中国退税优先考虑小微企业，因为这类企业量大面广，支撑的就业人口多，而且现在是他们资金最紧张、最困难的时候；要在今年6月底前，把小微企业留抵税额一次性退到位，把制造业、研发服务业等一些重点行业的留抵税额在年内全面解决。

李克强也坦言，他注意到地方财政“收入遇到新的困难”。为此，今年中央政府对地方转移支付大幅增长18％至9.8万亿元（人民币，2.1万亿新元），对基层转移支付补助资金则直达市县以下基层。

他说，今年退税主要是中央政府掏腰包，但地方政府也得凑份子：“地方政府要当铁公鸡，不该花的钱一分钱也不能花，该给市场主体的钱一分都不能少，多一分那是添光彩。”

被问及中国是否考虑调整冠病清零政策、逐步开放国门时，李克强没有正面回应。他仅称，针对国际组织和跨国公司希望展开必要往来的需求，中国已经开通快捷通道和绿色通道，保障正常生产经营。“我们会不断积累经验，及时应对可能发生的变化，逐步使物流人流有序畅通。”