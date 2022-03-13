中国国安部原纪委书记刘彦平落马

分析认为，长期在公安系统任职的刘彦平与孙力军、傅政华等已落马的“政法虎”有交集，不排除他与孙力军政治团伙案有关。

中国两会（全国人大与全国政协年会）落幕隔天，中纪委再度出手“打虎”，中国国安部原纪委书记刘彦平被调查。分析认为，长期在公安系统任职的刘彦平与孙力军、傅政华等已落马的“政法虎”有交集，不排除他与孙力军政治团伙案有关。

中共中央纪委国家监委网站昨天发布消息称，中央纪委国家监委驻国家安全部纪检监察组原组长刘彦平，涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

67岁的刘彦平目前还是本届全国政协委员。公开资料显示，刘彦平曾长期在北京市公安局工作，后调任公安部警卫局，先后出任副局长、政委，2009年出任公安部警卫局局长。

2011年8月，刘彦平被任命为公安部部长助理、党委委员，两年后升任公安部副部长。2015年5月，他离开公安部，转任国家安全部纪委书记，后改任中央纪委国家监委驻国安部纪检监察组长。

2017年10月，十九届中央纪委委员名单公布，当时62岁的刘彦平不在其中；隔年1月，他名列十三届全国政协委员名单。

刘彦平是中共十九大以来，继孟宏伟、孙力军和傅政华后，第四名落马的公安部前副部长，他与这几人在工作上都有过交集。

刘彦平2011年至2015年先后担任公安部部长助理、党委委员和公安部副部长期间，孟宏伟是公安部副部长、党委委员。孟宏伟2018年被查。

刘彦平也与傅政华的交集颇深，两人都出身自北京市公安系统，都是在2013年出任公安部副部长、党委常委。傅政华当时还身兼中共北京市委常委、市公安局局长。刘彦平调岗国家安全部前，傅政华已是公安部副部长、党委副书记（正部长级）。傅政华去年10月落马。

孙力军2009年出任公安部办公厅副主任，担任过时任公安部长孟建柱的“大秘书”。刘彦平则是在孟建柱任公安部部长期间，被任命为部长助理。

刘彦平2015年离开公安部后，两人在工作上也有交集。2017年5月，中国国安官员到纽约与流亡美国的中国商人郭文贵会面，游说其放弃过激行为、返回中国。据传，刘彦平是领头官员，孙力军同行。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，由于在履历上与傅政华、孙力军等人有交集，不排除刘彦平被查与孙力军政治团伙案有关系。

今年1月播出的反腐专题片《零容忍》披露孙力军政治团伙案，涉及龚道安、王立科等多名公安系统副部级官员。片中还透露，孙力军政治团伙案还在调查中，中央已决定对傅政华等人立案审查调查，显示傅政华也和该案有关。

中国公安机关1月召开专题会议，要求坚决彻底肃清孙力军政治团伙流毒影响。唐任伍相信：“随着调查深入，陆续会曝光更多事、牵扯更多人。”

三个月12名中管干部落马

进入2022年不足三个月，包括刘彦平在内已有12名中管干部落马，人数接近去年全年的一半。去年全年共有25名中管干部落马，人数是四年来最多。中管干部是指由中组部管理的干部，绝大多数为副部级以上。

唐任伍预计，随着二十大临近，高压反腐还将持续，以尽可能确保没有贪官进入新一届中央委员会。他说：“今年才过去不到四分之一，已经有12人落马，全年的数量不会少于去年。”

（记者是《联合早报》北京特派员）