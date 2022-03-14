新一波疫情撼动官场 山东等地20余官员防疫不力被惩处

中国新一轮冠病疫情病例最多的山东、吉林和广东，先后有20多名官员因防疫不力被处分或免职。但和疫情初期民间要求问责官员的强烈情绪相比，这轮罢免潮在中国网民中引发的反响不一。

中国新一轮冠病疫情再度触发官场地震，且震级不断提升。新增病例最多的山东、吉林和广东，先后有20多名官员因防疫不力被处分或免职。

广东省东莞市本轮冠病疫情暴发20多天来，累计通报感染者超过1000人，其中绝大多数集中在大朗镇。广东省公安厅副厅长黄守应、东莞市常务副市长王长青、副市长兼市公安局长毕洪波等六名官员被免职。

广东官方昨天通报称，大朗镇本月1日发生聚集性疫情，显示重点场所常态化疫情防控工作存在短板漏洞，一些官员存在履职不力、失职失责等问题，相关责任人的问责调查正在同步进行。财新网则引述消息人士说法称，聚集性疫情发生在大朗镇看守所内。

在此之前，感染者同样破千人的山东青岛下属县级市莱西市，上周有17名官员和学校领导因防疫工作失职而遭警告处分或免职，包括莱西市委书记周科、市长刘瑛、市宣传部长桂晓峰等。

本轮疫情重灾区、前天新增感染者突破2000人的吉林省，继免除吉林市市长王路与长春市九台区区长李欣职务后，前天又罢免长春市卫健委主任高玉堂。此前因防控不当导致大批学生被感染的吉林市吉林农业科技技术学院党委书记张立峰也被免职。

自两年前冠病疫情暴发以来，因当地疫情扩散而被免职的官员不在少数。但和疫情初期民间要求问责官员的强烈情绪相比，这轮罢免潮在中国网民中引发的反响不一。

有莱西网民为当地官员抱不平，指当地政府疫情暴发后第二天就展开全员核酸，六天内完成五轮检测，“基层干部已经很辛苦了，是病毒太狡猾”。

还有网民认为，像吉林农学院那样因管控失职导致聚集性感染的，不免职不足以平民愤；但莱西反应得已经足够迅速，如果问责过度，反而影响官员工作积极性，甚至为严控疫情而导致过度防疫。

学者：病毒传染性增强 全民检测反而导致聚集感染

北京航空航天大学公共管理学院教授任建明接受《联合早报》访问时分析，本轮疫情快速扩散，既是因为奥密克戎毒株具有极强传播力，也与一些地方政府敷衍塞责、瞒报情况有关。对于防控失职引发疫情扩散的政府，应该继续严厉追责，同时也要适时改变防控措施，应对疫情发展变化。

任建明指出，多地采取的全民核酸检测，原本是筛查病例的有效手段，但随着病毒传染性增强，反而可能导致聚集性感染。“新的抗原自测试剂上市后，应在医疗资源短缺的地区推广，减轻聚众感染风险和基层政府的防疫压力。”

在疫情持续扩散的上海，也传出有官员将被问责的风声。上海市卫健委主任邬惊雷过去三天罕见地“神隐”，前天未陪同市委书记李强视察防疫工作。一直由他主导的上海疫情发布会，昨天也改为市卫健委副主任陆韬宏代班。坊间有传言称邬惊雷已作为密切接触者被隔离，也有人推测他将因防疫不力而受处分。

任建明认为，考虑到上海承担的境外输入防疫压力，和其他城市相比，上海的防疫表现并不算太差。虽然在前期因隔离宾馆管理疏漏而导致疫情扩散，但后续一系列处理依然及时到位，“应该不会有太严厉的问责”。

（记者是《联合早报》上海特派员）