香港日增3万余病例 累计死例超过武汉

（香港综合讯）香港昨天（3月13日）新增超过3万2000名确诊者，再有264人死于冠病，累计死亡人数已经超过武汉。多家公立医院服务超出负荷，急诊病人需要等候逾八小时。

据香港01和《星岛日报》等港媒综合报道，香港昨日新增3万2430例确诊病例，新增死亡个案达264例。自冠病疫情暴发两年多以来，香港累计死亡人数3993人，超越武汉的3869起累计死亡病例。

香港3月2日至4日每日新增病例均超过5万，过去几天则徘徊在3万上下，没有进一步上升。但是香港卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣说，冠病的传播性非常高，虽然确诊人数没有进一步爆炸性上升，但不要有疫情受到控制的错觉。

昨天有89名病人情况危殆，144人情况严重，101名危重病人于加护病房留医，190人过世，其中175名逝者均是65岁以上的老年人。目前这一波疫情累计死亡人数达3780个，死亡率提高至0.54%。

公立医院急症室超负荷 吁民众向私人医生求诊

由于最近确诊病例和求诊人数大增，香港公立医院服务已超出负荷，急症室面对沉重压力，部分医院急症室的轮候时间漫长，多家提供内科病床的医院也爆满。香港明爱医院、广华医院、屯门医院等的候诊时间均超过八小时，其中威尔斯亲王医院的内科病床住用率高达133%。香港医院管理局已多次呼吁民众向私人医生求诊。

赴北京出席完两会的港区政协委员、香港警务处前处长邓竟成昨天说，在北京出席活动都要遵循闭环管理；当他返回香港时，第一次感到回到一个不安全的地方。

他透露，中国国务院副总理韩正及国务院港澳办主任夏宝龙均表示，中央会全力支持香港抗疫。韩正曾问及为何私家医院拒绝收治冠病患者。邓竟成认为，面对严峻疫情各界应该伸出援手，而不是以规程规条作为理由推搪。

香港财政司长陈茂波昨天在香港政府新闻网上撰文说，这一波疫情自1月初暴发以来，严重影响市民生活、社会运作和经济活动，为经济带来巨大的下行压力。香港第一季经济很大机会出现按年负增长、失业率料将显着回升。

陈茂波指出，除了抗疫，港府要全力稳住经济。中小企业占香港企业数量的98%，聘用人手相等于私营企业劳动力的45%，当中包括大量基层职位。为支持中小企业，港府在财政预算案中推出一系列措施，包括税费减免和暂缓追讨欠租等措施。