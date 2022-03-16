中美高层会谈看似无果而终 学者：罗马会晤仍具建设性意义

中美高层本周一（3月14日）在罗马举行乌克兰战事爆发以来的首次面对面会晤。白宫与中国外交部会后发表声明，分别以“实质性”与“建设性”正面评价这场会谈，但双方并未公布任何具体行动，会谈看似无果而终。

不过，两国官方声明相对温和的语气，可能表明双方仍致力于保留外交空间，确保沟通渠道开放。受访学者认为，中美近期因乌克兰危机矛盾尖锐化，双边关系亟待止损之际，两国开展高层制度性对话“有很重要的积极意义”，但这未必意味着中美对制裁俄罗斯的分歧得到化解。

美国国家安全顾问沙利文与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，当地时间前天在罗马举行约六小时的会谈。这是两人自去年10月在苏黎世，为中美元首视频峰会铺路后再度会晤。

白宫官网会后发表简短声明，称沙利文会上提出了美中关系的一系列问题，双方就俄罗斯对乌克兰发动的战争“有实质性的讨论”。声明也称，沙杨两人“还强调了保持美中之间沟通渠道顺畅的重要性”。

中国外交部官网昨天也发布罗马会晤的消息，形容双方就中美关系以及共同关心的国际与地区问题进行了“坦诚、深入和建设性沟通”，同意增进了解，管控分歧，扩大共识，加强合作，为推动中美关系重回健康稳定发展的轨道积累条件。双方还就乌克兰、朝核、伊朗核、阿富汗等问题交换意见。

美官员：对中俄结盟 沙利文表达关切

路透社则引述不具名的美国高级政府官员，以“激烈”（intense）形容这场会晤。

该官员也透露，沙利文会上直接表达对中国此时与俄罗斯结盟的关切，并谈到“某些行动的潜在影响和后果”。

也有不具名的美国官员在罗马会晤前披露，俄罗斯已向中国寻求军事和经济支持，并指中国释放愿意提供援助的信号。美国国务院发言人普莱斯前天在会后表示：“我们已经非常清楚地告诉北京，我们不会袖手旁观……（而且）我们不会允许任何国家协助俄罗斯弥平损失。”

杨洁篪则在前天的会上强调，中国坚决反对任何散布不实信息、歪曲抹黑中国立场的言行。他也指出，中国致力于劝和促谈，国际社会应共同支持俄乌和谈尽快取得实质性成果，推动局势尽快降温。

中国人民大学国际关系学院教授成晓河接受《联合早报》采访时说，中美目前在乌克兰危机涉及中俄关系的问题上分歧巨大，一次会谈难以化解。但双方前天会上坦诚交换意见，“在这上面的外交和安保，高官之间进行交底，这是非常重要的”。

南京大学国际关系学院院长朱锋受访时也认为，美国对中俄合作的戒心和敌意在不断地上升之际，罗马会晤具有建设性意义。他指出，中美目前关系脆弱，须继续维持高层对话的基本机制，“使得双方关注的话题，能够有一个高层的、可靠的渠道来相互反映，相互互动”，这样的对话机制能避免下层官员误判，进一步协调两国涉及乌克兰危机的政策，“还是有很好的、积极的引导作用”。

不过，成晓河对两国关系改善的预期仍感悲观：“更大的可能性是，双方在一些根本性的问题上没有办法做出妥协。”他指出，美国目前仍采取很多措施强化对中国的战略遏制，在罗马会晤上也未承诺降低两国之间的战略竞争，要求中国协助美国制裁俄罗斯“是做不到的”。

中美目前在乌克兰危机涉及中俄关系的问题上分歧巨大，一次会谈难以化解。但双方前天会上坦诚交换意见，在这上面的外交和安保，高官之间进行交底，这是非常重要的。 ——中国人民大学国际关系学院教授成晓河

（记者是《联合早报》重庆特派员）