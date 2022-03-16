释放放宽管控信号 推出冠病诊疗新方案 中国豁免轻症病例入院

中国官方推出新版冠病诊疗方案，提出轻症病例可免入院治疗，并缩短出院后健康监测时间，释放出放宽防疫管控信号。

中国国家卫生健康委员会昨晚公布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》。和此前版本相比，方案在病例判断、收治标准、解除隔离管理和出院标准，以及出院后健康监测期都有明显调整。

中国官方向来将“无症状感染者”和“确诊病例”分开计算，但新版方案中不再提及“无症状感染者”。

在收治标准上，前一版方案要求疑似及确诊病例都应在定点医院隔离治疗，而新版方案要求对病例实施分类收治，对轻型病例只实行集中隔离管理，不再要求到定点医院集中治疗。

方案也调整解除隔离管理和出院标准，以及解除隔离和出院后注意事项。前一版方案规定感染者出院后，还应继续进行14天隔离管理和健康状况监测。根据新版方案，感染者在解除管理或出院后，只须继续进行七天居家健康监测，不仅时间缩短，监管强度也降低。

此外，美国辉瑞公司的冠病口服药Paxlovid也被纳入诊疗方案。中国药监局上月紧急附条件批准此药物的进口注册，被视为当局放宽清零措施的重要信号。

分析解读，诊疗方案调整后，轻症病例占用的医疗资源将大幅减少。结合本周官方开放抗原自测试剂售卖，轻症病例可实现自测和居家治疗，有助减轻医院负担、避免医疗资源挤兑。而缩短出院后健康监测期，则进一步减少患病对民众生活的影响。

大陆新增3507本土病例

中国大陆前天新增3507起本土确诊病例，再次破2020年第一波疫情以来的新高。国家卫健委昨天通报，本月以来中国大陆累计报告本土感染者超过1万5000起，波及28个省份。

国家卫健委疾控局副局长雷正龙在新闻发布会上坦言，近期境外输入压力不断增大，3月以来境外输入疫情引发的本土疫情发生频次明显增加，波及范围不断扩大。下一步要“守好守牢外防输入关口，继续坚持人、物、环境同防”。

另一方面，中国政府昨天把106班上海入境国际航班分流到其他城市，并缩减深圳与香港间的口岸接驳业务，以减轻这两大口岸城市的疫情防控压力。

中国民航局宣布，本月21日至5月1日，五家航空公司22条航线的入境点，将由上海浦东机场调至成都、大连、福州、杭州、济南、昆明、南昌、宁波、厦门、太原、长沙、重庆等12个口岸机场。

吉林封省深圳封城至少一周

为减少疫情外溢传播，吉林前天宣布封省，深圳本周起也封城至少一周。但上海官方昨天强调，上海目前没有封城，现在也不必封城。

上海市政府副秘书长、市疫情防控领导小组办公室主任顾洪辉昨天下午在疫情防控发布会上说，上海始终坚持主动、精准、科学、综合防控，努力将疫情对生产生活秩序影响降到最低。

（记者是《联合早报》上海特派员）