吉林省疫情仍最严峻 紧急调配200万份检测试剂盒

（北京／上海／吉林综合讯）中国大陆前天（3月15日）新增1860起本土确诊病例和1194起本土无症状感染者；吉林市紧急调配200万份抗原检测试剂盒用于密接等检测，其中27万份向高校师生发放。

综合中国国家卫健委官网消息和央视新闻等报道，吉林省疫情仍最严峻，前天新增1456例本土确诊病例，以及397例本土无症状感染者。

吉林省卫生健康委副主任张力昨天在疫情防控发布会上介绍，长春市招募志愿者到3000余个核酸检测点，协助所在乡镇、街道、社区、村屯开展工作，吉林市紧急调配200万份抗原检测试剂盒，用于密接、次密接群体和高校学生的检测，来提升检测速度。

吉林市疾控中心副主任范学彬称，前天已经开始向驻地高校发放逾27万份抗原检测试剂盒。学生教师每天检测一次，可供三天用量。吉林省内目前已经建成方舱医院八处，共计1万1488张床位。

此前引起高度关注的上海疫情则呈下降趋势。上海市卫健委主任邬惊雷介绍，截至昨日下午3时，上海新增一例本土确诊病例和19例本土无症状感染者。

针对市民反映核酸检测时“健康云”打不开，导致社区核酸采样进度慢的问题，邬惊雷表达歉意。

中国多地严格管控人员流动

他解释，系统出现不畅并非系统故障，而是限流保护措施，下来会抓紧进行优化，持续升级扩容。

多地采取严格措施管控人员流动的情况下，有民众被困两地交界处的情况也引发关注。

有网民前天称，驾车从苏州上高速前往无锡，出高速路口时，被无锡方面告知要提供48小时以内核酸证明，回头向苏州方面查询时，得到的答复也是一样。另有网民昨日在社交媒体发帖称，和几个朋友被困在了北京和河北燕郊之间的一座桥上，给两地多个主管部门打电话，也未能解决问题，几个人只好在桥上过了一夜。