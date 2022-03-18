升级封控第五天 深圳市政府：将有序推进企业复工

中国深圳市实施升级封控措施进入第五天。深圳市政府副秘书长黄强昨天（3月17日）说，在做好疫情防控工作的前提下，将有序推进企业复工。

深圳市疫情防控指挥部昨天也发布最新通告，自今天起，已实现社会面动态清零的五个区将恢复正常工作秩序和生产经营，公交、地铁也恢复运行。

根据深圳市政府官网的信息，黄强昨天在发布会上称，近段时间由于防控措施升级，深圳企业生产受到一定影响，目前疫情防控形势积极向好，将科学研判、精准评估，“分区分类、有序组织”企业复工复产。

黄强说，当局将加大力度，指导督促企业做好厂区车间消杀、员工体温检测、食堂通风分餐等防疫工作，同时解决好用工、资金、原材料供应等问题。

深圳昨天新增91起本土病例，其中71起为冠病确诊病例，20起为无症状感染者。黄强说，部分重点区域已率先实现社会面动态清零，近日没有发生新的疫情，但全市每天新增个案数目依然处于相对高位，面临的疫情输入和反弹风险依然存在。

另据《上海证券报》报道，位于深圳的苹果公司代工商富士康前天表示，在做好园区内闭环管理的前提下，原本暂停运营的园区已恢复部分生产经营。

根据深圳此前发布的行业指引政策，员工生活、工作、交通都在园区内，实行“两点一线”封闭式管理的企业，在做好各项防疫措施的前提下，可正常生产经营。

据《证券时报》报道，深圳不少园区在实施工厂封闭式管理的前提下继续开工，但人员一律不得进出。

中芯国际深圳工厂员工透露，当地厂区到岗人员减少约一半，全部封闭式管理；TCL华星光电等半导体大厂要求生产人员每日做核酸检测，到岗生产技术作业员大幅缩减。

深圳因疫情恶化本周实施更严格防控措施，本月14日至20日期间，停止一切非必要流动与活动，全市公交、地铁停运，社区小区、城中村、产业园区实行封闭式管理，非城市保障型企业停止运营或居家办公。

作为中国经济与科技发展重镇，深圳在全球供应链扮演重要角色，其中，深圳的电子信息产业占全国约五分之一规模，当地企业的停产停工，对经济发展形成冲击，也对电子产业链造成影响。