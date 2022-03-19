俄乌开战后与拜登首次通话 习近平吁应为和平共同努力

美国总统拜登和中国国家主席习近平昨晚（3月18日）举行俄罗斯和乌克兰战争爆发后的首次视频通话。习近平向拜登强调“国家关系不能走到兵戎相向这一步”；美国则在元首通话前警告，中国将为任何支持俄罗斯侵略的行为“付出代价”。

根据白宫和中国央视新闻消息，拜登和习近平于北京时间昨晚9时许举行历时约1小时50分钟的视频通话。这是两人第四次以中美元首身份对话，两人去年11月的视频会晤历时约三个半小时。

根据中国外交部发布的简短文告，习近平在通话中重申中国一贯立场，强调乌克兰危机是中国不愿意看到的。

他也说，乌克兰事态再次表明，“国家关系不能走到兵戎相向这一步，冲突对抗不符合任何人的利益，和平安全才是国际社会最应珍惜的财富”。

习近平呼吁，作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，“我们不仅要引领中美关系沿着正确轨道向前发展，而且要承担应尽的国际责任，为世界的和平与安宁作出努力”。

截至《联合早报》昨晚截稿，美国官方尚未发布习拜通话相关消息。

美国国务卿布林肯前天在一场记者会上说，拜登将在与习近平通话时阐明，若中国采取任何行动支持俄罗斯的入侵，“我们会毫不犹豫让他们付出代价”。

华盛顿过去几周持续警告，中国可能因支持俄罗斯面对二级制裁。14日有消息称，俄罗斯要求中国提供军事和经济援助，中国官方已驳斥这一说法。但彭博社昨天引述美国官员披露，拜登政府更坚定地认为，习近平将倾向为莫斯科提供援助。

中美在习拜通话前隔空交锋。在布林肯记者会后，中国官媒《环球时报》和《中国日报》引述不具名的中国官员反击称，中国“决不接受美国威胁胁迫的做法”，若美国采取的措施损害中国的正当利益，损害中国企业和个人的合法权益，中国“必将作出强有力的回应”。

路透社报道称，中国解放军山东号航空母舰昨天穿越台湾海峡，美国阿利伯克级导弹驱逐舰拉尔夫·约翰逊号在部分航程中追踪了山东号。

中国外交部涉外安全事务专员程国平在习拜通话前夕会见俄罗斯驻华大使杰尼索夫，外交部事后仅发布73字的简短文告，其中未提乌克兰。

学者：显示两国希望稳定双方关系

中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩接受《联合早报》访问时分析，中美不是专为乌克兰局势安排通话，这是两国早已协调好的议程。但通话在乌克兰危机的背景下继续推进，显示中美都希望在这个时间点上稳定两国关系。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副研究员夏尔（James Char）研判，可预期的最好结果是，习近平能考虑拜登有关禁止中国企业帮俄罗斯规避西方制裁的呼吁，并明确承诺中国不会为俄罗斯提供任何军事和经济援助，这将显示即便在中美竞争的情况下，两国还有合作空间。

（记者是《联合早报》北京特派员）