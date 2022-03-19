学者：受地缘形势变化等影响 中日关系或只能保持不恶化 助乌克兰战后重建或是契机

据共同社报道，林芳正本周三在日本参议院外交防卫委员会会议上谈及中日关系时称，“双方努力构建有建设性且稳定的关系很重要”。被问及有没有庆祝今年中日邦交正常化50周年的活动，他只说“现阶段什么都没有敲定”。

俄乌战事延烧深化外界对新冷战的联想，而日本外长林芳正本周提到，尚未敲定中日邦交正常化50周年的相关活动，令中日关系走向受瞩目。受访学者分析，受地缘形势变化等不利因素影响，中日双方或许只能保持关系“不恶化”，但若能在俄乌战后共同协助乌克兰重建，或许会是改善关系的契机。

据共同社报道，林芳正本周三（3月16日）在日本参议院外交防卫委员会会议上谈及中日关系时称，“双方努力构建有建设性且稳定的关系很重要”。被问及有没有庆祝今年中日邦交正常化50周年的活动，他只说“现阶段什么都没有敲定”。

林芳正在会中也再次谴责俄罗斯侵犯乌克兰，并指“明知情况还支援或援助俄罗斯的国家，也将承担国际法上的责任”，同时强调日本将与以美国为首的志同道合国家携手，“要求中国也采取负责任的行动”。

今年适逢多个中国外交事件的50周年，但先前美国前总统尼克逊访华50周年时间点，中美仅低调举办纪念活动；而下半年的中日邦交正常化50周年活动将如何进行，现在还看不出端倪。

林芳正的说法令外界关注，相关活动是否将如尼克逊访华50周年一样“悄悄带过”。

台湾政治大学日本研究学位学程教授李世晖接受《联合早报》访问时分析，不论是今年的北京冬奥会或这次的俄乌战事，日本岸田政府都受到来自国内以及欧美盟友要求对华强硬的压力。因此他认为，岸田政府的对华政策将是设法避免双方关系继续倒退。

学者：日本一贯对外政策 以美国为优先

虽然没有像美国那样表明因人权问题展开抵制，日本在去年12月宣布不派政府代表团参加北京冬奥会。冬奥会召开前夕，日本国会众议院还通过一项涉华人权决议，对新疆、西藏、内蒙古和香港的人权状况表达关切，中国外交部随后提出严正交涉。

台湾辅仁大学日本暨东亚研究中心主任何思慎对《联合早报》指出，日本一贯的对外政策都以美国为优先，而岸田文雄就任首相以来，至今未能访美，因此今年上半年的外交重点仍以处理日美关系为主，之后才会开展与其他国家的关系。

何思慎提到，岸田政府不会不重视与北京的关系，但在俄乌情势下，想恢复2017年的“温度”也有困难，而日本在台湾问题上的表态，会是另一项影响因素。

据新华社报道，中国国家主席习近平去年10月与当时刚就任日本首相的岸田文雄通话时便提出，中日要妥善处理历史、涉台等重大敏感问题，管控好分歧，把握好正确方向，维护好两国政治基础和大局。

中国外长王毅本月7日在“两会”外长记者会上被问及中日关系时，也强调历史、台湾等重大敏感问题事关中日互信根基，要求日本在这些问题上恪守承诺。

不过，李世晖认为，若俄乌战事能在4月或5月结束，中日关系或许能在下半年有转机，特别是双方能否借合作协助乌克兰重建来改善关系，值得关注。