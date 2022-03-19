港启动临时失业支援计划 符合资格者将获1万港元补助

（香港讯）香港特首林郑月娥昨天宣布启动“临时失业支援”计划，以协助在疫情下面临短期失业的人。

据香港《星岛日报》报道，香港政策创新与统筹办事处总监何珮玲昨天就第六轮“防疫抗疫基金”下推出的“临时失业支援”计划公布申请详情。

何珮玲说，援助计划适用于原本从事饮食业、零售业、专业人士或计程车司机的市民，因社交距离措施遭停薪留职或放无薪假的美容院、健身中心、食肆员工也能受惠。计划不适用于主动离职者、转工、退休市民。

该计划将从3月23日早上8时起开放申请，为期三周至4月12日，预计三四周内可以完成处理发放。

申请者须以个人名义提交，去年10月至12月其中任何一个月曾在香港工作，月入高于2700港元（468新元）但低于3万港元，且申请者须在提出申请前，至少连续30天处于失业状态。

何珮玲说，此次援助计划将拨出30亿港元，所有符合资格的人将获得1万港元补助，足以支援30万名符合资格的人，帮助市民在找到工作前缓解财政压力。

香港政府前天公布的最新失业率急升0.6个百分点至4.5%，约有15万7900人失业。香港劳联立法会议员林振升担心，若冠病疫情持续恶化，失业率可能会持续攀升，甚至超过2020年12月至2021年2月疫情以来的最高位7.2%。