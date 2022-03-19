入境大陆后被控“颠覆国家政权罪” 李明哲关押五年台湾民团吁刑满立即释放

台湾民进党前党工、非政府组织工作者李明哲2017年入境中国大陆后被控“颠覆国家政权罪”，遭关押至今五年。台湾民团昨天举行记者会，呼吁陆方在刑满后立刻释放李明哲。台湾陆委会同日也发表声明，呼吁大陆有关部门公开李明哲释放信息，尽快让他平安返台。

李明哲2017年3月19日由澳门入境广东后失联，大陆国务院台湾事务办公室在同年5月证实，李明哲因涉嫌“颠覆国家政权罪”被湖南省安全机关逮捕。

之后，湖南岳阳中级人民法院在当年11月以上述罪名判处李明哲五年有期徒刑、剥夺政治权利两年，他目前在湖南赤山监狱服刑。

国际特赦组织台湾分会、台湾人权促进会等八个台湾民间团体昨天上午召开记者会，呼吁陆方在李明哲五年刑满时，立即释放他，并让他回台。

台湾民团依照李明哲被捕时间推断，刑满时间约在4月14日，但他被判处“剥夺政治权利二年”，可能令他无法在刑满时立即返台。

李明哲是否再关押两年 仍是未知数

台北律师公会人权委员会主委江荣祥在记者会上指出，依中国大陆《刑法》第54条、58条规定，“剥夺政治权利”是在徒刑执行完毕后，继续剥夺受刑人的选举、被选举权等权利，而大陆《出入境管理办法》第12条第二款则规定，被判处刑罚尚未执行完毕者，不准出境。

江荣祥说，由于以往类似个案也没有明确标准，因此李明哲是否会再被扣押两年，仍是未知数。

国际特赦组织台湾分会秘书长邱伊翎则在会上称，李明哲被关押期间遭遇被迫吃馊食等“不人道待遇”，李明哲的妻子迄今仍未收到判决书，无法确认正式刑期和刑满日期，冠病疫情暴发后，16次申请探视都遭拒，也无法通话，无从得知音讯。

台湾大陆委员会昨天也发表声明，呼吁陆方尽速公开李明哲的释放信息，尽快让他平安返台，并表示两岸交流要能正常往来，民众人身自由安全必须受到最高保护。

对于李明哲遭到“不人道待遇”的指控，国台办发言人马晓光2018年12月曾表示，自李明哲服刑以来，各项权益均依法得到保障，他入狱前患有高血压、糖尿病，入狱后血压、血糖均在正常范围。