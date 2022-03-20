中美元首视频通话有立场没交集？ 拜登：支援俄军将面对后果 习近平：“解铃还须系铃人”

美国总统拜登前天在中美元首视频通话中，警告中国若为俄罗斯进攻乌克兰提供物质支持将面对后果；中国国家主席习近平则强调“解铃还须系铃人”，暗示华盛顿须为乌克兰当前局势负责。

俄乌战争爆发后的首次中美元首视频通话于北京时间前晚举行。在华盛顿和北京之间的不信任加剧下，两国元首在历时近两小时的通话中各自阐述立场，凸显中美在乌克兰问题上的巨大分歧。

据美国白宫网站发布的会议简报，拜登在通话中阐述了美国及其盟国和伙伴对这场危机的看法，并详细说明为防止和应对入侵做出的努力，包括让俄罗斯付出代价。

拜登也描述了如果中国在俄罗斯对乌克兰城市和平民发动残酷袭击时，向其提供物质支援，将会面临的“影响和后果”。

《纽约时报》引述一名美国高级官员说，拜登在通话中向习近平阐述美国与盟国，在俄罗斯入侵乌克兰以来所祭出的制裁措施，强调中国如果支持普京的战争，也会付出同样惨重的代价。

至于为何未向习近平提出具体要求，白宫发言人普萨基前天在记者会上称：“中国必须自己决定要站在哪里，以及希望历史书如何看待他们的行为。”

华盛顿过去几周连续警告，中国可能因支持俄罗斯面对二级制裁。多家英国和美国媒体早前引述美国官员称，俄罗斯在开战后曾要求中国提供军事装备和经济援助。不过，莫斯科和北京均予以否认。

中国领导人则在昨天的视频通话中，对美国的制裁行动提出批评。据新华社报道，习近平强调，“实施全方位、无差别制裁，受罪的还是老百姓”。

他还警告：“如果进一步升级，还会引发全球经贸、金融、能源、粮食、产业链供应链等发生严重危机，使本已困难的世界经济雪上加霜，造成不可挽回的损失。”

习近平也以两句中国老话“一个巴掌拍不响”和“解铃还须系铃人”，暗示美国和北约须对当前的局面负责。

在中美关系上，台湾问题是视频通话的焦点。白宫发布的消息提到，拜登重申了美国对台政策没有改变，并强调美国继续反对任何单方面改变现状的做法。

新华社通稿则称，拜登重申之前的承诺，包括“美国不寻求同中国打‘新冷战’，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持‘台独’，无意同中国发生冲突”。

习近平提醒，台湾问题如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响，希望美方予以足够重视。他还罕见地把中美关系恶化，归咎于“美方一些人没有落实我们两人达成的重要共识”，显示北京对去年11月中美元首视频峰会后美国对华政策的不满。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》采访时分析，美国当前最紧急的核心关切是重创俄罗斯的经济和战争能力，如果华盛顿认为北京触犯这项核心关切，一定会采取制裁打击，而这将让中美关系变得更加糟糕。

（记者是《联合早报》北京特派员）