林郑：港须控制疫情后才可实现免隔离入境

（香港综合讯）近日称感受到金融机构容忍度下降的香港特首林郑月娥前天致函国际商务委员会，强调香港必须在控制疫情后，才可实现免隔离入境。

香港因第五波疫情而正在实行冠病大流行以来最严厉的防疫措施，此前外国商会已多次质疑香港隔离检疫政策过严，影响营商，部分企业与人才甚至迁离香港，林郑本月17日在记者会称一些金融机构对香港的严厉防疫状态失去耐性、无人比她更重视一国两制下香港的国际金融中心地位，似乎显示港府终于承认香港的国际金融中心地位恐受冲击。

据网媒香港01报道，林郑月娥在给国际商务委员会（International Business Committee，简称IBC）的信件中详述香港的防疫政策和措施，且回应了IBC委员对有关措施的担忧。IBC是港府与商界沟通的平台，成员包括在香港的外国商会和香港总商会。

林郑说，在感染奥密克戎毒株病情主要是轻症的情况下，不少委员提出无症状者居家隔离的建议是合理的。因此港府从2月8日起允许密切接触者居家隔离，其后将已接种两剂疫苗人士的隔离期，由14天缩减至七天。

对于全民检测，林郑说，港府开展重大的行动前必须经过仔细和精密的规划，对外须提供足够的资讯、澄清谣言，来缓解社会大众的不安情绪，确保该行动能达到预期的效果。

林郑也表示理解外界都关注香港与外地及中国大陆通关之事，但她强调，相较于重启免隔离入境，控制疫情是优先工作。但当局会审视目前的定点航班，容许在外港人回港。

林郑曾在17日的记者会透露，港府在检讨相关防疫措施，包括禁飞令、入境措施及赴港旅客隔离措施、是否做全民强制检测等，并将于今天或明天对外公布。

据《星岛日报》报道，香港昨天通报新增1万6597起冠病确诊病例，另有249人离世。港大内科学系临床教授孔繁毅认为，香港第五波疫情高峰已过，原因是疫苗接种率高，加上他估计真实确诊人数已达350万人，香港已出现群体免疫。

他认为，当疫情进一步受控、接种两剂疫苗比率接近九成时，就可开放免隔离入境，已完成接种疫苗人士若确诊也可居家隔离七天。