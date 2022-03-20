中国驻新大使月底离任 维文：洪小勇是培育新中关系 坚定和认真的伙伴

中国驻新加坡大使洪小勇将在3月底离任，新加坡外交部长维文医生称他为培育新中关系“坚定和认真的伙伴”，并说新中关系“牢固且独特”，以深厚的互信为基础，在关键时刻相互支持，患难见真情。

维文前天晚上在个人面簿发贴与洪小勇道别，并上载了一张与洪小勇的合影。维文形容，自己在洪小勇结束重要与富有成果的四年任期之际，与洪小勇深情道别。

维文在帖文中写道，新加坡与中国有着牢固且独特的关系，以深厚的互信为基础。

他指出，新中之间有多个项目成功的长期记录，包括在苏州、天津和重庆的三个政府间合作项目。此外，广州知识城、深圳智慧城市合作，以及与中国八个省级双边合作理事会，包括最新的新加坡—上海全面合作理事会都进展良好。

“在冠病大流行期间，中国和新加坡在关键时刻相互支持，患难见真情。”

维文也指出，多年来新中关系不断强化，这些项目的性质，反映了新中先进经济和科技发展需求的不断变化。

洪小勇履新驻新加坡大使后，新中在2018年升级新中自由贸易协定。维文也写道，中新（重庆）战略互联互通示范项目下的国际陆海新通道，成功提升了陆上经济带与海上丝绸之路的互联互通，从中国西部延伸至东南亚及其他地区。

维文赞许，洪小勇一直是培育新中关系的“坚定和认真的伙伴”。“我祝福他和他的家人一切顺利。”

今年61岁的洪小勇2018年3月开始出任中国驻新加坡大使，他是中国第11任驻新加坡大使。他在2007年至2008年也担任过中国驻新加坡大使馆公使衔参赞。

公开资料显示，洪小勇1984年进入中国外交部工作，先后在外交部亚洲司、中国驻日本大使馆、中国常驻联合国代表团、外交部办公厅、外交部驻香港特别行政区特派员公署任职。他在出任中国驻新加坡大使前，是中国驻越南大使。