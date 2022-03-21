美驱逐舰航经台湾海峡 大陆战区批评是“挑衅行径”

（北京／台北综合讯）中国大陆解放军东部战区新闻发言人批评，美国导弹驱逐舰上周过航台湾海峡属“挑衅行径”，并称东部战区组织兵力对美舰过航行动全程跟监警戒。

根据中国国防部微信公众号前天（3月19日）发布的消息，东部战区新闻发言人施毅前天指，美国约翰逊号导弹驱逐舰上周四过航台海并公开炒作，“向台独势力发出错误信号，是十分危险的”。

施毅也说，战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。不过，施毅未提及，美国军舰当时是否尾随在山东舰之后。

美国海军发言人兰福德此前证实，约翰逊号于17日（美国时间）过航台海。他称，约翰逊号是依据国际法，在国际水域执行例行的穿越台海任务。

路透社上周五引述消息人士说，山东号航空母舰当天向北驶经台湾海峡，并曾现身金门西南约30海里处，美国约翰逊号在跟踪山东舰，山东舰的甲板上没有飞机。台湾媒体报道称，有军迷拍下的照片显示，山东舰周围也没有护卫舰。

消息人士还说，山东舰在距离中美两国元首通话前不到11小时现身台海海域，属挑衅性动作。美国总统拜登和中国国家主席习近平上周五晚通话。习近平说，台湾问题如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响，希望美方予以足够重视。

中国外交部发言人赵立坚上周五在记者会上回应相关提问时表示，不清楚山东舰具体情况，但应是“例行的训练安排”，“不应与中美元首的沟通联系起来”。

据联合新闻网报道，台湾国防部上周五证实，山东舰当天穿越台海，并称对解放军机舰在台海周边海空域动态，台湾军方全程掌握。