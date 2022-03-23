民调：台76%民众同意兵役延长至一年

台湾民意基金会民调显示，七成六的民众同意延长兵役至一年，形成罕见的跨党派支持者高度共识。专家学者认为，台湾主流民意普遍担忧解放军攻台、看准美国不会派兵，因此支持延长兵役。

昨天公布的月度民调以“俄乌战争、两岸危机与台湾民主”为主题，针对全台20岁以上居民进行电话抽样调查，发现七成三受访者认为俄罗斯出兵没有正当性、近六成担心台湾人面对解放军必须孤军奋战，七成八认为单靠台湾不可能阻止解放军来犯。

民调也显示，如果解放军攻打台湾，只有34.5%民众相信美国会出兵协防台湾，比去年10月调查的65%暴跌了30.5个百分点；有56%不相信，也比10月调查的29%激增27.4个百分点。

台湾民意基金会董事长游盈隆教授认为，以台湾2300多万人口来换算，以上数据相当于“600万人转变立场”。

他说，半年之间台湾民众对“美军协防”从非常乐观变成非常悲观，是极端不寻常的民意大转变。这显示俄乌战争后，乌克兰孤军作战的处境对台湾人产生巨大心理冲击和认知转变。

最令人瞩目的是，75.9%民众同意将四个月的军事训练役延長至一年才合理，包括43.6%非常同意、32.3%还算同意。当中民进党支持者八成同意，国民党支持者七成五同意。

游盈隆认为，不同政党支持者一面倒同意延长兵役至一年，连受冲击最大的20岁到24岁族群也有56%支持，呈现罕见的高度共识，显示在乌克兰情境效应刺激下，台湾社会出现强烈危机意识和命运共同体意识。

邱国正：国防部正在评估

台湾国防部长邱国正日前披露，国防部正对延长兵役与否进行评估，若定案后一年实施。邱国正今天也将到立法院外交及国防委员会报告，预料延长兵役期的讨论将是关注焦点。

对于本次民调结果，参与对谈的民进党前立委林浊水指出，主流民意是普遍担忧解放军攻台、对美军出兵协防感到悲观，但超过四分之三支持延长兵役，显示多数人认为“再怎么悲观也愿意拼”。

他认为，在延长兵役课题上，政府不应“站在民意的对立面”，必须顺应民意迅速推行。

另外，游盈隆也指出，“乌克兰情境效应”的外部危机因素，也刺激岛内出现“巩固领导中心”的效应，促使民进党支持度相比上月“旱地拔葱”劲升6.9个百分点，达到36.1%的高位；同属泛绿的小党时代力量、台湾基进被严重挤压，支持度“腰斩”至不到3%。

两大在野党国民党和民众党的支持度也双双滑落，国民党以14%领先民众党的13.5%。游盈隆指出，两党已呈现互有超前的态势，但民众党支持度不稳定，“来自蓝营的新支持者如快闪族一般，来去如风。”

（记者是《联合早报》台北特派员）