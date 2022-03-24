失事东航客机一黑箱寻获 事故现场发现飞机和遗体残骸

中国东航空难发生两天后，失事客机中记录驾驶舱语音的黑箱被找到，救援现场也发现部分飞机和遗体残骸。

“3.21”东航飞行事故国家应急处置指挥部昨天（3月23日）召开两场发布会，介绍搜救进展。截至昨晚7时，搜救人员已搜寻4.6万平方米，发现部分飞机残骸和人体组织碎片。

搜寻人员昨天在主要撞击点东南方向约30米处的表层泥土中，发现一部飞行记录器。记录器外观破损严重，但存储单元外观相对较为完好，初步判定为驾驶舱话音记录器。

中国民航局航空安全办公室主任朱涛介绍，该记录器已送往北京译码，数据下载和译码需要一定时间；如果内部存储单元有损坏，可能需要更长时间。

新华社发布的视频显示，搜寻人员把一个橙色的圆柱状物体放入塑料袋后，现场人员纷纷说：“再努力再找。”

失事的波音737-800型客机装有两部飞行记录器，即俗称的“黑箱”。另一部尚未寻获的黑箱是数据记录器，记录飞行高度、速度、航向、俯仰角等参数。

客机坠毁前速度接近音速

东航MU5735航班周一（21日）下午从昆明飞往广州途中，在广西梧州市藤县山区坠毁。机上搭载132人，包括123名乘客和九名机组人员。

空难发生至今尚未发现幸存者，事故原因也无法清晰判断。坠机现场昨天凌晨开始下雨，由于搜救现场存在小规模滑坡可能，大面积搜救一度暂缓。

民航事故调查中心主任毛延峰称，飞机失事时，航路上天气适航，并无危险天气；失事航班起飞后到航路上突然下降高度前，机组与空管单位均保持正常通信联系。

据彭博社报道，飞机追踪网站Flightradar24的数据显示，失事客机撞击山间前的速度接近音速，时速超过640英里（966公里），某些时候甚至超过700英里。

声音在海平面的传播速度为每小时761英里，随着高度上升、气温下降放缓。分析认为，巨大的撞击可能抹去证据，在极少数情况下，还会破坏能经受住大多数空难的数据和声音记录器，让调查工作更困难。

中国政法大学航空与空间法研究中心研究员、航空案律师张起淮接受《联合早报》采访时指出，黑箱设计能抗高温、抗撞击，但自由落体式的垂直坠落，冲击力有多大很难推断。

美国国家运输安全委员会前技术顾问卡什（James Cash）认为，黑箱在过去的高能坠机事件中都还能保存数据记录，但寻找黑箱是件困难的事。他判断，黑箱有可能深嵌在土里。

（记者是《联合早报》北京特派员）