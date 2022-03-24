台海局势

美国专家：将进一步刺激中国大陆 对台“战略清晰”不符合美国利益

来自 / 联合早报

文 /
黄小芳

北京特派员

发布 / 2022年3月24日 5:00 AM

华盛顿智库战略与国际研究中心举行线上论坛探讨俄乌战争对台湾的借鉴，出席的学者包括（下排左到右）前美国国家情报委员会东亚国家情报官柯佛（John Culver）、美国战略和国际研究中心的中国问题专家甘思德（Scott Kennedy），白宫国安会亚洲事务前资深主任格林（Michael Green），以及（上排右到左）美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser），并由华盛顿智库战略暨国际研究中心中国实力项目主任林洋主持。（论坛截图）
华盛顿智库战略与国际研究中心举行线上论坛探讨俄乌战争对台湾的借鉴，出席的学者包括（下排左到右）前美国国家情报委员会东亚国家情报官柯佛（John Culver）、美国战略和国际研究中心的中国问题专家甘思德（Scott Kennedy），白宫国安会亚洲事务前资深主任格林（Michael Green），以及（上排右到左）美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser），并由华盛顿智库战略暨国际研究中心中国实力项目主任林洋主持。（论坛截图）

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美国一向对台海推行“战略模糊”政策，但俄乌战争令部分美国舆论提出战略清晰的必要性。美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪提醒，战略清晰不会产生威慑作用，反而将进一步在台湾问题上刺激中国大陆。

俄乌战争爆发后，敦促美国对台放弃“战略模糊”改采“战略清晰”的呼声高涨，但美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）提醒，战略清晰不会产生威慑作用，反而将进一步在台湾问题上刺激中国大陆。

葛来仪昨天（3月23日）在华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）举办的线上论坛上强调，对台采取“战略清晰”政策不符合美国利益；参与同场论坛的前美国国家情报委员会东亚国家情报官柯佛（John Culver）、白宫国安会亚洲事务前资深主任格林（Michael Green），以及美国战略和国际研究中心的中国问题专家甘思德（Scott Kennedy）也一致认为，美国不应改变现有对台政策。

美国一向对台海推行“战略模糊”政策，包括不讲明一旦中国大陆武力攻打台湾时，会不会派兵支援台湾，也不明说美军一定不会介入。但俄乌战争令部分美国舆论提出战略清晰的必要性，美国前国务卿蓬佩奥本月4日访台时，敦促拜登政府美国立刻在外交上承认“中华民国台湾”是自由和主权独立的国家。

葛来仪在论坛上指出，目前倡导对台战略清晰的人士有两个误判；第一是中国人民解放军不认真看待美国介入台海战争的可能性，第二是对大陆采取声明政策（declaratory policy）能吓阻大陆对台湾动武。

她解释，解放军显然已高度重视美国介入台湾的可能性，这已塑造了解放军数十年来的现代化进程。美国的战略清晰，可能适得其反，进一步刺激大陆。因此蓬佩奥的提议“非常危险”。

格林是本月1日美国访问台北的前将领和国安高层团队人员之一。他透露，美国在聚焦乌克兰局势之际派非官方团队到台湾，是为了显示拜登政府依旧关注亚洲局势。

格林认为，公共领域里有关战略清晰的讨论“非常二元化”，这不是美国政府看待问题的方法，而是学术和理论的“象征性辩论”。

他接着提出战略清晰可能带来的问题。去年，美国在和日本、韩国、欧盟以及七国集团的联合声明中，都纳入了有关台湾的表述。格林强调，若美国推行战略清晰政策，便无法和关键盟友达成这些声明。他认为，战略模糊是为了维持国际团结，必须作出的妥协（trade off）。

中国没理由冒被制裁危险公开支持俄罗斯

华盛顿过去几周连续警告，中国可能因支持俄罗斯面对二级制裁。多家英国和美国媒体早前引述美国官员称，俄罗斯在开战后曾要求中国提供军事装备和经济援助。不过，莫斯科和北京均予以否认。

格林分析，从经济角度而言，中国没有理由冒着被制裁的危险公开支持俄罗斯，但从集权国家在国际上权力平衡的角度而言，中国或许不能接受普京战败。

甘思德研判，目前看来中国正在遵守对俄的制裁。中国的经济规模比俄罗斯庞大，并且是个国际化的经济体，制裁对中国带来的经济阵痛，也将比俄罗斯更大。

他在分析俄乌战争对台湾经济的影响时指出，俄罗斯和台湾的贸易仅占台湾总贸易额的0.8%，因此俄乌战争短期内不会对台湾经济带来重大影响。

不过，若西方对中国实施“外国直接产品规则”，限制中国科技产品的出口，高度依赖科技产品出口的台湾将首当其冲。

（记者是《联合早报》北京特派员）

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