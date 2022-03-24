美国专家：将进一步刺激中国大陆 对台“战略清晰”不符合美国利益

美国一向对台海推行“战略模糊”政策，但俄乌战争令部分美国舆论提出战略清晰的必要性。美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪提醒，战略清晰不会产生威慑作用，反而将进一步在台湾问题上刺激中国大陆。

俄乌战争爆发后，敦促美国对台放弃“战略模糊”改采“战略清晰”的呼声高涨，但美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）提醒，战略清晰不会产生威慑作用，反而将进一步在台湾问题上刺激中国大陆。

葛来仪昨天（3月23日）在华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）举办的线上论坛上强调，对台采取“战略清晰”政策不符合美国利益；参与同场论坛的前美国国家情报委员会东亚国家情报官柯佛（John Culver）、白宫国安会亚洲事务前资深主任格林（Michael Green），以及美国战略和国际研究中心的中国问题专家甘思德（Scott Kennedy）也一致认为，美国不应改变现有对台政策。

美国一向对台海推行“战略模糊”政策，包括不讲明一旦中国大陆武力攻打台湾时，会不会派兵支援台湾，也不明说美军一定不会介入。但俄乌战争令部分美国舆论提出战略清晰的必要性，美国前国务卿蓬佩奥本月4日访台时，敦促拜登政府美国立刻在外交上承认“中华民国台湾”是自由和主权独立的国家。

葛来仪在论坛上指出，目前倡导对台战略清晰的人士有两个误判；第一是中国人民解放军不认真看待美国介入台海战争的可能性，第二是对大陆采取声明政策（declaratory policy）能吓阻大陆对台湾动武。

她解释，解放军显然已高度重视美国介入台湾的可能性，这已塑造了解放军数十年来的现代化进程。美国的战略清晰，可能适得其反，进一步刺激大陆。因此蓬佩奥的提议“非常危险”。

格林是本月1日美国访问台北的前将领和国安高层团队人员之一。他透露，美国在聚焦乌克兰局势之际派非官方团队到台湾，是为了显示拜登政府依旧关注亚洲局势。

格林认为，公共领域里有关战略清晰的讨论“非常二元化”，这不是美国政府看待问题的方法，而是学术和理论的“象征性辩论”。

他接着提出战略清晰可能带来的问题。去年，美国在和日本、韩国、欧盟以及七国集团的联合声明中，都纳入了有关台湾的表述。格林强调，若美国推行战略清晰政策，便无法和关键盟友达成这些声明。他认为，战略模糊是为了维持国际团结，必须作出的妥协（trade off）。

中国没理由冒被制裁危险公开支持俄罗斯

华盛顿过去几周连续警告，中国可能因支持俄罗斯面对二级制裁。多家英国和美国媒体早前引述美国官员称，俄罗斯在开战后曾要求中国提供军事装备和经济援助。不过，莫斯科和北京均予以否认。

格林分析，从经济角度而言，中国没有理由冒着被制裁的危险公开支持俄罗斯，但从集权国家在国际上权力平衡的角度而言，中国或许不能接受普京战败。

甘思德研判，目前看来中国正在遵守对俄的制裁。中国的经济规模比俄罗斯庞大，并且是个国际化的经济体，制裁对中国带来的经济阵痛，也将比俄罗斯更大。

他在分析俄乌战争对台湾经济的影响时指出，俄罗斯和台湾的贸易仅占台湾总贸易额的0.8%，因此俄乌战争短期内不会对台湾经济带来重大影响。

不过，若西方对中国实施“外国直接产品规则”，限制中国科技产品的出口，高度依赖科技产品出口的台湾将首当其冲。

（记者是《联合早报》北京特派员）